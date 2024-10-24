Страны Содружества требуют от Британии репараций за рабство

Даунинг-стрит настаивает, что этот вопрос не стоит на повестке дня саммита 56 стран Содружества (знакомое многим в мире название «Британское содружество» устарело в 1949 году; все члены Содружества равны между собой, а некоторые из них, как Мозамбик и Руанда, даже никогда не были британскими колониями). Саммит начнется на Самоа в пятницу.

Однако по сведениям из дипломатических источников, чиновники ведут переговоры о соглашении, в котором будут предусмотрены дальнейшие исследования и начало «содержательного разговора» по этому вопросу. В итоге Великобритания потенциально окажется должна другим странам миллиарды фунтов в качестве репараций.

Фредерик Митчелл, министр иностранных дел Багамских островов, сказал Би-би-си: «Если затрагивать эту тему, может потребоваться время, чтобы ее к ней стали относиться всерьез, но это обязательно произойдет».

Би-би-си ознакомилась с текущим проектом коммюнике саммита. В нем говорится: «Главы [государств и правительств], принимая к сведению призывы к обсуждению репарационной справедливости в отношении трансатлантической торговли порабощенными африканцами и эксплуатации их труда… согласились, что пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора в направлении формирования общего будущего, основанного на справедливости».

В тексте говорится, что главы правительств будут играть «активную роль в проведении дискуссий, направленных на устранение этих последствий», и что они согласились «уделять приоритетное внимание и содействовать проведению дальнейших и дополнительных исследований трансатлантической работорговли и эксплуатации рабского труда».

Этот текст не окончательный. Его выработали дипломаты в преддверии саммита. Британской стороне удалось лишь не допустить принятия отдельной декларации по этому вопросу. Великобритания не хотела, чтобы в коммюнике содержались упоминания о репарационной справедливости, но на данный момент ей приходится мириться с тем, что в него войдут три полных абзаца, в которых подробно изложена позиция Содружества.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, репарации за рабство могут принимать разные формы, включая финансовые репарации, списание долгов, официальные извинения, образовательные программы, создание музеев, экономическую поддержку и помощь в области здравоохранения.