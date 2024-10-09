Страны ЕС одобрили выделение Украине €35 млрд

Страны Европейского союза дали зеленый свет беспрецедентному плану по предоставлению кредита в размере 35 миллиардов евро для поддержки разрушенной войной экономики Украины с использованием в качестве залога иммобилизованных активов Центрального банка России.

Сделка является частью более широкой инициативы союзников по G7 по предоставлению Киеву 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) в кратчайшие сроки. Страна изо всех сил пытается сдержать возобновившееся российское наступление, которое нанесло серьезный ущерб ее энергосистеме и истощило военные запасы.

По словам представителей ЕС, 35 миллиардов евро будут "нецелевыми" и "ненаправленными", что означает, что украинское правительство будет иметь максимальную свободу действий в расходовании этих средств.

Соглашение, достигнутое в среду послами в Брюсселе, появилось через день после того, как Венгрия подтвердила, что будет блокировать ключевое изменение в режиме санкций ЕС до тех пор, пока Соединенные Штаты не выберут своего следующего президента 5 ноября.

Согласно предложенной поправке, государства-члены ЕС будут продлевать ограничения на замороженные активы, стоимость которых по всему блоку составляет около 210 миллиардов евро, каждые 36 месяцев, а не каждые шесть месяцев, как это предусмотрено нынешней практикой.

"Мы считаем, что этот вопрос - продление российских санкций - должен решаться после выборов в США. Такова позиция Венгрии", - заявил во вторник после министерской встречи в Люксембурге Михали Варга, министр финансов Венгрии.

Более длительный период продления призван сделать новаторский проект более предсказуемым и успокоить опасения, которые высказывают союзники по G7. США, в частности, опасаются, что одна-единственная страна ЕС может в любой момент заблокировать продление санкций, разморозить активы и пустить весь проект под откос.

Опасения в основном связаны с Венгрией, наиболее дружественной к России страной-членом ЕС, которая приобрела репутацию страны, блокирующей санкции до тех пор, пока не добьется спорных уступок.

Согласно плану G7, прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эти доходы больше не будут доступны, Западу придется оплачивать счет.

Первоначально предполагалось, что ЕС и США внесут равные доли в кредит - по 18 миллиардов евро (20 миллиардов долларов), но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 миллиардов евро.

Вклад блока может быть уменьшен, если США, Канада, Великобритания и Япония в итоге сделают больший взнос. Австралия, которая не входит в G7, также может внести свою лепту.

Соглашение, подписанное в среду, которое еще должно быть ратифицировано Европейским парламентом, открывает путь к тому, чтобы ЕС собрал свою многомиллиардную долю до конца года.

Однако отказ Венгрии изменить режим санкций может замедлить принятие окончательного решения на уровне G7.

Ожидается, что США предложат больше денег, если срок продления санкций будет увеличен до 36 месяцев. Это предложение уже не соответствует идеальной цели Вашингтона (бессрочное продление), поэтому задержка Будапешта вряд ли поможет переговорам.