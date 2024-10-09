Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 9. Октября Завтра: Elga, Elgars, Helga

Страны ЕС одобрили выделение Украине €35 млрд

Euronews 9 октября, 2024 20:29

Мир

Согласно плану "Большой семерки", сверхприбыль, полученная от замороженных российских активов, будет использована для постепенного погашения многомиллиардного кредита для Украины.

Страны Европейского союза дали зеленый свет беспрецедентному плану по предоставлению кредита в размере 35 миллиардов евро для поддержки разрушенной войной экономики Украины с использованием в качестве залога иммобилизованных активов Центрального банка России.

Сделка является частью более широкой инициативы союзников по G7 по предоставлению Киеву 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) в кратчайшие сроки. Страна изо всех сил пытается сдержать возобновившееся российское наступление, которое нанесло серьезный ущерб ее энергосистеме и истощило военные запасы.

По словам представителей ЕС, 35 миллиардов евро будут "нецелевыми" и "ненаправленными", что означает, что украинское правительство будет иметь максимальную свободу действий в расходовании этих средств.

Соглашение, достигнутое в среду послами в Брюсселе, появилось через день после того, как Венгрия подтвердила, что будет блокировать ключевое изменение в режиме санкций ЕС до тех пор, пока Соединенные Штаты не выберут своего следующего президента 5 ноября.

Согласно предложенной поправке, государства-члены ЕС будут продлевать ограничения на замороженные активы, стоимость которых по всему блоку составляет около 210 миллиардов евро, каждые 36 месяцев, а не каждые шесть месяцев, как это предусмотрено нынешней практикой.

"Мы считаем, что этот вопрос - продление российских санкций - должен решаться после выборов в США. Такова позиция Венгрии", - заявил во вторник после министерской встречи в Люксембурге Михали Варга, министр финансов Венгрии.

Более длительный период продления призван сделать новаторский проект более предсказуемым и успокоить опасения, которые высказывают союзники по G7. США, в частности, опасаются, что одна-единственная страна ЕС может в любой момент заблокировать продление санкций, разморозить активы и пустить весь проект под откос.

Опасения в основном связаны с Венгрией, наиболее дружественной к России страной-членом ЕС, которая приобрела репутацию страны, блокирующей санкции до тех пор, пока не добьется спорных уступок.

Согласно плану G7, прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эти доходы больше не будут доступны, Западу придется оплачивать счет.

Первоначально предполагалось, что ЕС и США внесут равные доли в кредит - по 18 миллиардов евро (20 миллиардов долларов), но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 миллиардов евро.

Вклад блока может быть уменьшен, если США, Канада, Великобритания и Япония в итоге сделают больший взнос. Австралия, которая не входит в G7, также может внести свою лепту.

Соглашение, подписанное в среду, которое еще должно быть ратифицировано Европейским парламентом, открывает путь к тому, чтобы ЕС собрал свою многомиллиардную долю до конца года.

Однако отказ Венгрии изменить режим санкций может замедлить принятие окончательного решения на уровне G7.

Ожидается, что США предложат больше денег, если срок продления санкций будет увеличен до 36 месяцев. Это предложение уже не соответствует идеальной цели Вашингтона (бессрочное продление), поэтому задержка Будапешта вряд ли поможет переговорам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я любил Россию»: главное из мемуаров Бориса Джонсона о Путине, Зеленском и войне

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В четверг в книжные магазины поступят мемуары самого скандального британского политика последнего десятилетия. Рассказываем, что Борис Джонсон написал о встречах с президентами России и Украины, отравлении Скрипалей, расширении НАТО на Восток, поддержке Киева во время войны — и о своей роли в мирных переговорах в Стамбуле.

В четверг в книжные магазины поступят мемуары самого скандального британского политика последнего десятилетия. Рассказываем, что Борис Джонсон написал о встречах с президентами России и Украины, отравлении Скрипалей, расширении НАТО на Восток, поддержке Киева во время войны — и о своей роли в мирных переговорах в Стамбуле.

Читать

Вдову Маслякова оштрафовали за «злоупотребление свободой массовой информации»

Мир 19:25

Мир 0 комментариев

Таганский районный суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова, главного редактора канала КВН ТВ Светлану на четыре тысячи рублей, сообщает телеграм-канал  ASTRA со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова, главного редактора канала КВН ТВ Светлану на четыре тысячи рублей, сообщает телеграм-канал  ASTRA со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Читать

Коммуналка этого сезона: новые тарифы

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Несмотря на то что нынешнее лето затянулось, неизбежно придут и осень с дождями, и зима с морозами. Это природный цикл. И коммунальный цикл идет своим чередом: тарифы на одни услуги повышаются, на другие понижаются (правда, реже)...В новой подборке полезной информации  - о ценах на коммунальные услуги в ближайшие месяцы.

Несмотря на то что нынешнее лето затянулось, неизбежно придут и осень с дождями, и зима с морозами. Это природный цикл. И коммунальный цикл идет своим чередом: тарифы на одни услуги повышаются, на другие понижаются (правда, реже)...В новой подборке полезной информации  - о ценах на коммунальные услуги в ближайшие месяцы.

Читать

Словить кайф и потерять сознание: новая «мода» у латвийских школьников

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это «побочный эффект» далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы «поймать кайф», не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и «долгоиграющими». Медики и педагоги крайне встревожены, сообщает LSM+.

В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это «побочный эффект» далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы «поймать кайф», не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и «долгоиграющими». Медики и педагоги крайне встревожены, сообщает LSM+.

Читать

Вошёл не в ту дверь: Ринкевич отругал представителя Минобороны Атиса Швинку за участие не в том мероприятии

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич прокомментировал участие депутата Сейма от партии "Прогрессивные" и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинки в мероприятии, посвящённом памяти погибших мирных жителей Палестины, которое прошло на Эспланаде в субботу. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Президент Эдгар Ринкевич прокомментировал участие депутата Сейма от партии "Прогрессивные" и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинки в мероприятии, посвящённом памяти погибших мирных жителей Палестины, которое прошло на Эспланаде в субботу. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Читать

«Lursoft»: 19% предприятий имеют задолженность по налогам

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Налоговые долги в размере не менее 150 евро зарегистрированы у 19% предприятий, свидетельствует исследование "Lursoft".

Налоговые долги в размере не менее 150 евро зарегистрированы у 19% предприятий, свидетельствует исследование "Lursoft".

Читать