«Россия и наша общественность однозначно оценят это как то, что мы продались США, а также Великобритании и Франции», - сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

Премьер министр Британии Кейр Стармер, только что вернувшийся с дружеской встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне, должен принять лидеров более чем десятка европейских стран на саммите в Великобритании в воскресенье, чтобы обсудить войну России в Украине и более широкую европейскую безопасность.

На саммите также должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу проводит переговоры с президентом США в Белом доме.

Дипломатический источник подтвердил, что сэр Кейр проведет телефонный разговор с лидерами стран Балтии, но отметил, что это плохая замена неучастию в саммите, который пройдет лично.

«Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров», - сказал источник.