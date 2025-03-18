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Страны Балтии и Польша выходят из конвенции о запрете противопехотных мин: что это значит?

© LETA 18 марта, 2025 09:45

Новости Латвии

Иллюстртивное фото

Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

«После интенсивных дискуссий единодушная рекомендация о выходе из Оттавской конвенции, согласованная министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для укрепления сдерживания и эффективной защиты и использования свободы выбора военных действий», — говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.

Это решение еще должны одобрить парламенты стран.

В совместном заявлении говорится, что ситуация с безопасностью в регионе «существенно ухудшилась», а военные угрозы государствам-членам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, «значительно возросли».

Поэтому, по мнению министров, с учетом нестабильной обстановки в сфере безопасности необходимо оценить все меры по укреплению сдерживающего и оборонного потенциала.

«Мы считаем, что в нынешних условиях безопасности крайне важно придать нашим силам обороны гибкость и предоставить свободу выбора в отношении возможного использования новых систем вооружений и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Альянса», — говорится в заявлении.

«Учитывая эти обстоятельства, мы — министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — единодушно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции», — говорится в нем.

Министры подчеркивают, что, несмотря на выход из конвенции, страны сохранят приверженность международному гуманитарному праву.

«Общее региональное решение посылает четкий сигнал — граничащие с Россией государства готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации», — сказала литовский министр Довиле Шакалене для пресс-релиза Министерства обороны.

«Мы хотим обеспечить общие принципы для наиболее эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют развернуть войска на нашей территории. Я благодарна за их конструктивный подход к нашей деликатной ситуации», — добавила она.

Все страны Европейского союза являются участниками Оттавской конвенции, тогда как Китай, Россия, США, Индия и Пакистан к ней не присоединились.

Литва ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2003 году.

Недавно страна также вышла из международной конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

ФОТО иллюстративное

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