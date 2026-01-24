Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

Стопами Кеннеди: Трамп хочет ввести блокаду Кубы

Редакция PRESS 24 января, 2026 12:29

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

Как утверждают два источника издания, инициативу активно продвигают критики кубинского руководства внутри американской администрации. Поддержку идее оказывает и госсекретарь США Марко Рубио. В то же время в Белом доме сохраняются разногласия: часть чиновников указывает на риск резкого ухудшения гуманитарной ситуации на острове.

Экономика Кубы уже испытывает серьёзное давление на фоне сокращения поставок венесуэльской нефти и утраты доходов от её перепродажи, которая ранее обеспечивала Гаване приток иностранной валюты. Противники нефтяной блокады предупреждают, что дополнительное ограничение может спровоцировать энергетический коллапс и рост социальной нестабильности.

Несмотря на это, сам факт обсуждения подобного шага демонстрирует жёсткий внешнеполитический курс администрации Трампа в отношении латиноамериканских правительств, которые в Вашингтоне считают враждебными. Один из собеседников Politico охарактеризовал энергетику как «удушающий захват», способный привести к падению кубинского режима. По его словам, в Белом доме допускают, что смена власти на Кубе может произойти уже в 2026 году.

В качестве правового обоснования рассматриваются положения закона LIBERTAD 1996 года (закон Хелмса—Бертона), который закрепляет торгово-финансовое эмбарго США против Кубы.

Идею полного перекрытия доступа Кубы к энергетическим ресурсам уже публично поддержали представители республиканского «ястребиного» крыла. В частности, сенатор от Флориды Рик Скотт заявил: «Ни цента, ни нефти. Ничто никогда не должно попасть на Кубу».

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа также ищет внутри кубинского истеблишмента фигуру, которая могла бы сыграть ключевую роль в смене власти до конца 2026 года. По оценке американских стратегов, экономика Кубы находится «на грани коллапса» после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы. В рамках этих усилий представители США проводят консультации с кубинской диаспорой в Майами и Вашингтоне, однако чёткого плана политического транзита у Белого дома, как отмечало издание, пока нет.

На этом фоне Госдепартамент США заявил, что с точки зрения национальной безопасности Америки Кубой должно управлять «компетентное демократическое правительство», не допускающее присутствия на острове военных и разведывательных структур государств — противников США.

Кеннеди тоже вводил блокаду Кубы

Обсуждение возможной нефтяной блокады Кубы неизбежно вызывает исторические параллели с первой блокадой острова, введённой США в 1962 году во времена администрации президента Джон Ф. Кеннеди. Тогда Вашингтон оказался в центре Карибского кризиса, спровоцированного размещением советских ядерных ракет на Кубе, и прибег к военно-морскому «карантину» острова, избегая формального термина «блокада», который по международному праву означал бы акт войны.

В отличие от событий 1962 года, нынешние дискуссии в американской администрации носят преимущественно экономический характер. Если во времена холодной войны ключевой задачей США было недопущение стратегического военного баланса в пользу СССР, то сегодня ставка делается на экономическое истощение Кубы, прежде всего за счёт ограничения доступа к энергетическим ресурсам. Энергетика рассматривается в Вашингтоне как наиболее уязвимая точка кубинской экономики, напрямую влияющая на работу промышленности, транспорта и системы жизнеобеспечения.

Важно отметить, что в период президентства Кеннеди смена политического режима на Кубе официально не являлась непосредственной целью блокады. Несмотря на идеологическое противостояние с правительством Фиделя Кастро, США стремились прежде всего к снижению военной угрозы и предотвращению прямого конфликта с Советским Союзом. Современный подход, напротив, всё чаще увязывает санкционное и энергетическое давление с перспективой политического транзита и смены власти на острове.

При этом опыт первой блокады показывает, что жёсткие меры в отношении Кубы не привели к внутреннему коллапсу системы управления, но существенно повысили уровень международной напряжённости и приблизили мир к прямому военному столкновению между ядерными державами. В нынешних условиях аналогичное давление, пусть и в иной форме, может иметь непредсказуемые последствия, включая усугубление гуманитарной ситуации на острове и рост региональной нестабильности.

Таким образом, исторический прецедент времён Кеннеди демонстрирует, что политика максимального давления в отношении Кубы далеко не всегда приводит к быстрым политическим результатам, однако почти неизбежно сопровождается ростом внешнеполитических рисков. Эти уроки холодной войны сегодня вновь оказываются актуальными на фоне обсуждения новых ограничительных мер против Гаваны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)
Важно

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt
Важно

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года
Важно

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

Читать
Загрузка

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Читать

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

Важно 13:52

Важно 0 комментариев

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Читать

Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

Читать

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Читать

Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

Читать