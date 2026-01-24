Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию

Как и в стратегии национальной безопасности, опубликованной в конце 2025 года, основной фокус — внутренняя безопасность и сокращение помощи союзникам. Россия, полагают в Пентагоне, в обозримом будущем будет представлять «постоянную, но управляемую» угрозу для членов НАТО в Восточной Европе.

«На протяжении слишком долгого времени правительство США пренебрегало идеей ставить американцев и их интересы на первое место, а то и вовсе отвергало ее», — такими словами начинается 34-страничный документ, опубликованный Пентагоном вечером в пятницу, 23 января.

Пентагон публикует стратегию национальной обороны раз в четыре года. В 2022 году главным приоритетом в документе были угрозы, исходящие от Китая, а в 2018 году — «ревизионистские державы, такие, как Китай и Россия».

В этот раз, однако, Белый дом обещает «принципиально другой подход, нежели грандиозные стратегии предыдущих администраций после окончания холодной войны».

Новая стратегия предполагает, что союзники США должны взять на себя основные усилия по защите собственных интересов, в то время как Вашингтон будет «активно и бесстрашно защищать интересы американцев в Западном полушарии».

Документ постоянно ссылается и во многом повторяет стратегию национальной безопасности, опубликованную в декабре 2025 года. В нем, в частности, жестко критикуется политика Европы и говорится о намерении уменьшить военную помощь союзникам, чтобы они «начали крепко стоять на своих ногах».

В отличие от прошлых стратегий национальной обороны, в новом документе ни разу не упоминается Тайвань. Сдерживать Китай — «как ни посмотри, вторую самую мощную державу в мире после США» — Пентагон намерен «при помощи силы, а не конфронтации».

«В Европе и других регионах союзники будут играть главную роль в противодействии угрозам, которые более серьезны для них, чем для нас», — говорится в документе. Так, Южная Корея возьмет на себя основную ответственность за сдерживание КНДР.

Как Пентагон оценивает Россию

«Россия останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем», — говорится в документе. Страна, отмечает Минобороны США, испытывает экономические и демографические трудности, но остается державой с сильной армией и индустрией — и самым большим ядерным арсеналом в мире.

Поэтому Пентагон обеспечит готовность американских сил защитить страну от российских угроз, но продолжит «калибровать» роль США в НАТО. «Москва не в состоянии претендовать на гегемонию в Европе», — считают в ведомстве, отмечая, что европейские члены НАТО превосходят России в экономике и населении, «а значит, и потенциальной военной силе».

При этом Европа — важный регион, но ее роль в мировой экономике уменьшается, полагают в Минобороны США. «Как следствие, хотя мы продолжим быть вовлеченными в Европе, мы должны — и мы будем — приоритизировать защиту внутренней безопасности США и сдерживание Китая», — констатирует Пентагон.

Что касается войны в Украине, то документ вновь повторяет тезис о том, что Европа должна взять на себя главную роль, «с критически важной, но ограниченной» поддержкой от США.