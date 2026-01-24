«Это не Гренландия, масса Дон»: Трамп с пингвином насмешил сеть Х

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.
