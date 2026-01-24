«Это не Гренландия, масса Дон»: Трамп с пингвином насмешил сеть Х

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.