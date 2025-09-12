Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Столкнулись и по обочинам: тяжелое ДТП с пострадавшими под Ропажи

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 09:45

ЧП и криминал 0 комментариев

TV3

В четверг в районе Ропажи на перекрестке произошло столкновение: один из водителей, вероятно, нарушил правила дорожного движения. В результате сильно поврежден микроавтобус «Volkswagen», грузовик перевернулся на бок, а один водитель пострадал, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Водитель «Volkswagen» хотел повернуть налево на перекрестке с второстепенной дороги. В этот момент по шоссе со стороны Эргли ехал тяжелый грузовик. Оказалось, что водитель «Volkswagen» не уступил дорогу грузовику, и в центре перекрестка произошло сильное столкновение. Фура с рассыпавшимся грузом оказался на одной стороне дороги, а «Volkswagen» — на другой, с серьезно разбитой передней частью.

Такую версию событий изложил водитель грузовика сотрудникам правоохранительных органов. Представитель его компании, прибывший на место, в беседе с программой «Degpunktā» за кадром заявил, что в аварии виноват водитель бусика. Однако Государственная полиция не спешит обвинять кого-либо, пока не будет проведено расследование.

Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия, отметил инспектор отдела реагирования Государственной полиции Рудолфс Шенбергс.

Перевернувшийся многотонный грузовик снес несколько берез, у него треснуло лобовое стекло, а на кузове видны многочисленные повреждения. Несмотря на это, водитель грузовика не пострадал. Чего нельзя сказать о водителе «Volkswagen» — удар был настолько сильным, что потребовалось вмешательство медиков. Пострадавшего водителя положили на носилки, надели шейный корсет и доставили в медицинское учреждение.

Серьезная авария заставила других участников движения объезжать место происшествия, но движение по шоссе не было ограничено.

Комментарии (0)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать