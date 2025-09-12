Столкнулись и по обочинам: тяжелое ДТП с пострадавшими под Ропажи

Водитель «Volkswagen» хотел повернуть налево на перекрестке с второстепенной дороги. В этот момент по шоссе со стороны Эргли ехал тяжелый грузовик. Оказалось, что водитель «Volkswagen» не уступил дорогу грузовику, и в центре перекрестка произошло сильное столкновение. Фура с рассыпавшимся грузом оказался на одной стороне дороги, а «Volkswagen» — на другой, с серьезно разбитой передней частью.

Такую версию событий изложил водитель грузовика сотрудникам правоохранительных органов. Представитель его компании, прибывший на место, в беседе с программой «Degpunktā» за кадром заявил, что в аварии виноват водитель бусика. Однако Государственная полиция не спешит обвинять кого-либо, пока не будет проведено расследование.

Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия, отметил инспектор отдела реагирования Государственной полиции Рудолфс Шенбергс.

Перевернувшийся многотонный грузовик снес несколько берез, у него треснуло лобовое стекло, а на кузове видны многочисленные повреждения. Несмотря на это, водитель грузовика не пострадал. Чего нельзя сказать о водителе «Volkswagen» — удар был настолько сильным, что потребовалось вмешательство медиков. Пострадавшего водителя положили на носилки, надели шейный корсет и доставили в медицинское учреждение.

Серьезная авария заставила других участников движения объезжать место происшествия, но движение по шоссе не было ограничено.