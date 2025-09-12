США сняли санкции с белорусской национальной авиакомпании «Белавиа»

По его словам, распоряжение о немедленном снятии ограничительных мер в отношении белорусского авиаперевозчика отдал президент США Дональд Трамп. "Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу, - и Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации", - цитирует Коула государственное информационное агентство БелТА.

Санкции против "Белавиа" были введены в июне 2021 года после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича. Еще одна претензия, которая предъявлялась к национальному перевозчику, - организованная перевозка в Беларусь выходцев из стран Азии и Африки, которые затем штурмовали границу с ЕС.