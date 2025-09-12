Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Упаковали в морг: страшная «визитная карточка» Риги

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 09:07

Персонажи, которые в самом сердце Риги в общественных местах напиваются, справляют естественные нужды, шатаются и валяются в неприглядном виде, позорят город. Особенно возле Центрального вокзала. В этом и без того проблемном районе работает магазин, торгующий алкогольными напитками, который хитро обходит ограничения на продажу спиртного и притягивает к себе любителей выпить, рассказывает программа Bez Tabu.

В редакцию передачи обратилась жительница Огре, которой нередко приходится ездить поездом в Ригу. В пешеходном туннеле возле станции, через который ежедневно проходят местные жители, в том числе дети, и поблизости от него она по утрам часто видит пьяных людей, которые мусорят, «тусуются» и даже справляют нужду прямо там.

«Там так много оборванных людей! Туннель и его окрестности загажены. Недавно туда приезжала машина из морга и кого-то упаковала. По утрам, когда я еду на работу, вижу, как у магазина, где продают только алкоголь, уже стоят измотанные ночной пьянкой люди и бегут “подлечиться”», — рассказала женщина, обеспокоенная происходящим в центре Риги.

Магазин, о котором рассказала жительница Огре, находится прямо у туннеля. Съёмочная группа «Bez Tabu» заметила, что днём его посещают люди самого разного вида и степени опьянения. Также знающие люди сообщили журналистам, что особенно активно этот магазин посещают поздним вечером и ранним утром, когда по закону продажа алкоголя запрещена. Но магазин обходит запрет, называя себя баром и продавая алкоголь на розлив.

Жительница Огре считает аморальным, что такая лавка «наживается» в районе, где и без того крайне остра проблема присутствия людей с зависимостями.

В «магазине-баре», как его называют сами сотрудники, не раскрыли объёмы продаж, но не отрицали, что рядом с ним иногда собираются некультурные люди, с которыми чаще разбираются не с помощью полиции, а собственными силами — разгоняют. В арсенале для отпугивания есть даже дубинка, призналась продавщица.

В то же время представители муниципальной полиции Риги лишь разводят руками. 

- Провели проверку, торговлю ведет предприниматель, у которого есть лицензия на употребление алкоголя на месте. Это услуги кафе и него есть возможность оказывать услуги круглосуточно, без ограничения времени, - сообщает Роберт Попелис, заместитель начальника Латгальского управления Рижской муниципальной полиции. 

 

