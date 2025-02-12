Стоимость электроэнергии в странах Балтии резко возросла, в основном из-за погоды и роста цен на газ

Цены на электроэнергию в Эстонии на бирже Nord Pool резко возросли с минувших выходных. Это связано со слабым ветром, малым количеством солнца и ростом цен на газ, пишут эстонские СМИ со ссылкой на представителя эстонского системного оператора Elering.

В выходные Таллин, вместе с Ригой и Вильнюсом, отключился от российской энергосистемы БРЭЛЛ, что также оказало влияние на стоимость электричества.

В субботу, 8 февраля, когда Эстония вышла из энергокольца БРЭЛЛ, средняя стоимость электричества на бирже NordPool составляла 62 eвро за мегаватт-час. В понедельник она достигла 146, во вторник – 190, а в среду ожидается до 230 евро за мегаватт-час.

Как отмечается, в Латвии и Литве цена на электроэнергию в среду будет такой же, как и в Эстонии.

Три балтийских государства прекратили покупку российской и белорусской электроэнергии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эксперты подтверждают, что рост цен в основном связан с погодой и рынками.

"На этой неделе меньше ветра, выше потребление электроэнергии из-за более холодной погоды и наблюдается небольшое повышение цен на газ", - объясняют представители эстонского системного оператора Elering.

"Уникальная ситуация, когда ни ветер, ни солнце не генерируют электроэнергию. Сегодня в Литве абсолютный штиль, и в нашем регионе не светит солнце. Возобновляемая генерация вырабатывает очень мало электроэнергии", - пояснил председатель Национального совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс в интервью LRT RADIO.

Цена на газ в Европе на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах поднялась до 58,6 евро за мегаватт-час, что стало максимумом с начала 2023 года.

Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ на фоне его подорожания в Европе, сообщает Financial Times.