Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Стоимость электроэнергии в странах Балтии резко возросла, в основном из-за погоды и роста цен на газ

Euronews 12 февраля, 2025 16:36

Важно 0 комментариев

Скачок цен в странах Балтии обусловлен главным образом слабым ветром и подорожанием газа, но отключение от российской энергосистемы тоже сыграло свою роль, сообщил эстонский системный оператор Elering.

Цены на электроэнергию в Эстонии на бирже Nord Pool резко возросли с минувших выходных. Это связано со слабым ветром, малым количеством солнца и ростом цен на газ, пишут эстонские СМИ со ссылкой на представителя эстонского системного оператора Elering.

В выходные Таллин, вместе с Ригой и Вильнюсом, отключился от российской энергосистемы БРЭЛЛ, что также оказало влияние на стоимость электричества.

В субботу, 8 февраля, когда Эстония вышла из энергокольца БРЭЛЛ, средняя стоимость электричества на бирже NordPool составляла 62 eвро за мегаватт-час. В понедельник она достигла 146, во вторник – 190, а в среду ожидается до 230 евро за мегаватт-час.

Как отмечается, в Латвии и Литве цена на электроэнергию в среду будет такой же, как и в Эстонии.

Три балтийских государства прекратили покупку российской и белорусской электроэнергии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эксперты подтверждают, что рост цен в основном связан с погодой и рынками.

"На этой неделе меньше ветра, выше потребление электроэнергии из-за более холодной погоды и наблюдается небольшое повышение цен на газ", - объясняют представители эстонского системного оператора Elering.

"Уникальная ситуация, когда ни ветер, ни солнце не генерируют электроэнергию. Сегодня в Литве абсолютный штиль, и в нашем регионе не светит солнце. Возобновляемая генерация вырабатывает очень мало электроэнергии", - пояснил председатель Национального совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс в интервью LRT RADIO.

Цена на газ в Европе на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах поднялась до 58,6 евро за мегаватт-час, что стало максимумом с начала 2023 года.

Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ на фоне его подорожания в Европе, сообщает Financial Times.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Депутаты обеспокоены тем, что некоторые семьи не отмечают важные латвийские праздники

Новости Латвии 17:51

Новости Латвии 0 комментариев

При обсуждении вопроса об учреждении Дня Лачплесиса  в качестве государственного праздника члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам выразили обеспокоенность тем, что есть семьи, которые не отмечают этот важный латвийский праздник.

При обсуждении вопроса об учреждении Дня Лачплесиса  в качестве государственного праздника члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам выразили обеспокоенность тем, что есть семьи, которые не отмечают этот важный латвийский праздник.

Читать
Загрузка

Бришкенс: в этом году для реализации «Rail Baltica» дополнительно необходимо 62 млн евро

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Для продолжения реализации проекта "Rail Baltica" в Латвии в этом году дополнительно необходимо 62 млн евро, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс после заседания тематического комитета Кабинета министров по реализации проекта.

Для продолжения реализации проекта "Rail Baltica" в Латвии в этом году дополнительно необходимо 62 млн евро, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс после заседания тематического комитета Кабинета министров по реализации проекта.

Читать

Ваш лифт уже прошел проверку? Осталось всего 2 месяца

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

К 1 апреля проверку должны пройти 1700 лифтов, установленных до 1 сентября 2000 года, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC). Владельцам старых лифтов надо срочно обратиться в инспекционные органы для оценки их безопасности.

К 1 апреля проверку должны пройти 1700 лифтов, установленных до 1 сентября 2000 года, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC). Владельцам старых лифтов надо срочно обратиться в инспекционные органы для оценки их безопасности.

Читать

Дополнено: ложная тревога. В Икшкиле не пытались затащить ребенка в микроавтобус

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.

Читать

На очередные «школьные реформы» кончились деньги

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Министр финансов Арвилс Ашераденс предлагает внедрять новую модель финансирования оплаты труда педагогов "Программа в школе" постепенно, против чего ранее неоднократно возражали представители сферы образования.

Министр финансов Арвилс Ашераденс предлагает внедрять новую модель финансирования оплаты труда педагогов "Программа в школе" постепенно, против чего ранее неоднократно возражали представители сферы образования.

Читать

У 43 доставщиков еды нет вида на жительство, показала проверка

Новости Латвии 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

В процессе регистрации курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) из более чем 2200 проверенных заявителей выявила 43 человек, утративших законный статус проживания в Латвии, сообщили в службе, пишет LSM+. Информация об этих лицах передана в Управление по делам гражданства и миграции и Государственную пограничную охрану.
Любой, кто хочет работать курьером по доставке еды, должен зарегистрироваться в ПВС до 1 марта.

В процессе регистрации курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) из более чем 2200 проверенных заявителей выявила 43 человек, утративших законный статус проживания в Латвии, сообщили в службе, пишет LSM+. Информация об этих лицах передана в Управление по делам гражданства и миграции и Государственную пограничную охрану.
Любой, кто хочет работать курьером по доставке еды, должен зарегистрироваться в ПВС до 1 марта.

Читать

В центре Риги под трамвай попал человек (ДОПОЛНЕНО в 13.56)

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что трамвай пятого маршрута сбил человека на остановке "13 января" в сторону Милгрависа.

Очевидцы сообщают, что трамвай пятого маршрута сбил человека на остановке "13 января" в сторону Милгрависа.

Читать