Израиль оказывается в изоляции из-за растущего числа доказательств военных преступлений в Газе: ВВС

Два года назад ХАМАС завершал подготовку к нападению на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считал, что палестинцы представляют собой проблему, которую необходимо решить. Настоящая же угроза, как он утверждал, — это Иран.

Риторика Нетаньяху против ХАМАС оставалась жесткой, но при этом он дал разрешение Катару направлять финансовую помощь в Газу. Это позволяло ему сосредоточиться на своих приоритетах во внешней политике — противостоянии с Ираном и поиске пути к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

В Вашингтоне — это было во время президентства Джо Байдена — считали, что они близки к заключению соглашения между саудитами и израильтянами.

Но все это оказалось иллюзией.

Нетаньяху отказался начать расследование ошибок, совершенных им, армией и руководством служб безопасности, которые позволили ХАМАС провести настолько смертоносную атаку.

Вековой конфликт между евреями и арабами за контроль над землей между рекой Иордан и Средиземным морем остался неразрешенным, тлеющим — и готовым взорваться новой войной, сопоставимой по значимости с войнами 1948 и 1967 годов.

7 октября 2023 года Ближний Восток изменился, и сейчас, спустя два года, конфликт в Газе снова находится в переломной точке.

Это война оказалось крайне сложной для журналистов. Они были застигнуты врасплох атакой ХАМАС, а потом Израиль закрыл для международных журналистов доступ в Газу. Там работали палестинские журналисты, находящиеся внутри сектора, и эта работа требовала большой смелости. Около 200 из них погибли, выполняя ее.

Но ключевые факты и без того очевидны. Во-первых, 7 октября ХАМАС совершил ряд военных преступлений, убив 1200 человек, в основном израильских мирных жителей. Он захватил 251 заложника, около 20 из них предположительно все еще находятся в Газе и могут быть живы.

Во-вторых, существуют четкие доказательства того, что Израиль после этого тоже совершил ряд военных преступлений.

Израилю вменяют в вину доведение гражданского населения Газы до голода, неспособность обеспечить их защиту во время военных операций, в ходе которых погибли десятки тысяч мирных жителей, и бессмысленное разрушение целых городов, что непропорционально военной угрозе, с которой сталкивается Израиль.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны. Они обвиняются в военных преступлениях. Оба настаивают на своей невиновности.

Израиль также осудил судебный процесс в Международном суде ООН, обвиняющем Израиль в совершении геноцида против палестинцев. Израиль отвергает эти обвинения и называет их антисемитскими «кровавыми наветами».

У Израиля все меньше союзников. Те, кто поддержал его 7 октября 2023 года, не одобряют его действия в Газе. Даже самый важный союзник, Дональд Трамп, как говорят, теряет терпение, потому что Нетаньяху отдал приказ бомбить Дамаск — а Трамп признал и поддержал новую сирийскую власть. Остальные западные союзники Израиля потеряли терпение еще месяцы назад.

21 июля была выпущена очередная совместная декларация, осуждающая действия Израиля. Ее подписали министры иностранных дел Великобритании, большинства стран ЕС, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Авторы документы, не смягчая выражений, говорили о страданиях мирных жителей Газы и называли провальной и смертельно опасной систему распределения гуманитарной помощи через израильский Фонд гуманитарной помощи Газы вместо проверенных механизмов ООН и международных благотворительных организаций.

«Страдания гражданских лиц в Газе достигли новой глубины, — говорилось в заявлении — Модель доставки гуманитарной помощи, реализуемая правительством Израиля, опасна, дестабилизирует ситуацию и лишает жителей Газы человеческого достоинства. Мы осуждаем предоставление помощи по капле и бесчеловечные убийства гражданских лиц, в том числе детей, которые пытаются удовлетворить базовую потребность в еде и воде. Более 800 палестинцев были убиты при попытке получить гуманитарную помощь, и этот факт ужасает. Отказ израильского правительства в предоставлении жизненно важной гуманитарной помощи гражданскому населению недопустим. Израиль должен соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права».

Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Великобритании, выступил с аналогичным заявлением в Палате общин в Вестминстере. Однако депутаты Лейбористской партии остались недовольны: они хотят, чтобы за жесткими словами последовали решительные действия.

Как рассказал один из них, нерешительность правительства вызывает у них ярость. Главный пункт в повестке дня лейбористов — признание Палестинского государства. Это уже сделали большинство членов ООН, а Великобритания и Франция обсуждали возможность совместного признания Палестины, но пока что, считают они, время для этого не пришло.

Парламент Израиля — Кнессет — через несколько дней уйдет на летние каникулы, которые продлятся до октября. Это даст Нетаньяху передышку и отодвинет угрозу вотума недоверия со стороны ультранационалистов в его коалиции, которые выступают против прекращения огня в Газе. Его неготовность договариваться о перемирии — следствие их угроз выйти из правительства. Если Нетаньяху потеряет власть в результате выборов, для него стремительно приблизится день расплаты за ошибки 7 октября и завершение давно тянущегося уголовного процесса — он проходит обвиняемым по делу о коррупции.

Прекращение огня выглядит более вероятным, это шанс на выживание для мирных жителей Газы и израильских заложников, которых ХАМАС удерживает уже так долго.

Это не значит, что конфликт закончится: война зашла слишком далеко. Однако перемирие даст еще один шанс перейти от убийств к дипломатии."