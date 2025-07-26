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Вам газ или права человека? Катар грозит прекратить поставки СПГ в Европу, сорвав план по отказу от газа России

Редакция PRESS 26 июля, 2025 15:14

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Катар предупредил власти Бельгии о возможном сокращении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Евросоюз не пересмотрит положения новой директивы о корпоративной устойчивости. Об этом сообщают Reuters и Welt со ссылкой на официальное письмо министра энергетики Катара Саада Шериды Аль-Кааби.

Согласно документу, направленному 21 мая, Доха выражает обеспокоенность требованиями директивы ЕС, которая обязывает крупные компании проверять соблюдение прав человека и экологических стандартов на всех этапах своей цепочки поставок. Аль-Кааби заявил, что эти нормы противоречат катарскому законодательству и международным соглашениям, включая Парижское климатическое соглашение.

Министр указал, что в случае отказа ЕС внести изменения в директиву, Катар и госкомпания QatarEnergy будут вынуждены искать альтернативные рынки сбыта. По его словам, введение новых правил подрывает стабильность поставок и ставит бизнес в затруднительное положение, вынуждая выбирать между национальной климатической политикой и европейскими регуляциями.

В Европейской комиссии подтвердили, что в настоящий момент Европарламент и государства-члены обсуждают смягчения в рамках директивы, предложенные Еврокомиссией.

Катар — третий по объему экспортер СПГ в мире после США и Австралии. После начала конфликта в Украине его доля на европейском рынке составляет 12–14%. Эксперты предупреждают: без катарского газа ЕС будет сложно достичь цели полного отказа от российского топлива к 2028 году, особенно в условиях возможного роста цен.

Новая директива — часть стратегии ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Документ предполагает ответственность компаний и их партнеров за экологические и правовые нарушения, включая штрафы до 5% от годовой выручки.

Ранее Евросоюз сократил импорт российского газа с 45% в 2021 году до 19% в 2024-м. Планируется, что к концу 2025 года этот показатель снизится до 13%. При этом в Европарламенте обсуждается ускорение полного запрета на импорт российского газа — сдвинув крайний срок с 2028 на 2027 год.

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