Стоимость акций airBaltic уменьшилась с 10 евро до 10 центов: основной капитал сокращен

В правилах уменьшения основного капитала говорится, что до сих пор основной капитал компании состоял из 25 647 282 акций категории "А", при этом номинальная стоимость каждой акции составляла 10 евро, 74 323 152 акций категории "B" номинальной стоимостью каждой акции 3 евро, 113 164 518 акций категории "С" номинальной стоимостью 1 евро, а также 38 660 300 акций категории "D" номинальной стоимостью 0,10 евро.

В ходе подготовки к IPO "airBaltic" решила упростить структуру акций. Номинальная стоимость всех акций категорий "A", "B" и "C" снижена до 0,10 евро, а 571,293 млн евро направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет. Кроме того, акционерам не будет выплачено возмещение в связи с уменьшением номинальной стоимости акций этих категорий, сказано в правилах.

Теперь основной капитал авиакомпании состоит из 251 795 252 акций с номинальной стоимостью каждой акции 0,10 евро.

Как сообщалось, 11 февраля этого года на собрании акционеров "airBaltic" было утверждено уменьшение основного капитала "airBaltic", то есть завершение процесса упрощения акционерной структуры предприятия.

Кроме того, на собрании акционеров временным председателем совета "airBaltic" назначен председатель правления компании по управлению активами "INVL Asset Management" Андрей Мартынов, а временным членом совета - член совета шведской компании-оператора аэропортов "Swedavia" Ларс Мидланд. Место в совете сохраняет и миноритарный акционер, датский бизнесмен Ларс Тусен.

Как сообщалось, 29 января было достигнуто соглашение между Министерством сообщения, "airBaltic" и "Lufthansa Group", предусматривающее инвестиции группы "Lufthansa" в "airBaltic" на сумму 14 млн евро. В обмен на вклад "Lufthansa Group" получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия, а также инвестору будет обеспечено место в совете "airBaltic". Позже, после потенциального IPO "airBaltic", эта конвертируемая акция будет конвертирована в обычные акции.

После IPO размер участия "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что "Lufthansa Group" после потенциального IPO будет владеть не менее чем 5% капитала "airBaltic".

Указанная сделка еще должна быть одобрена Федеральным ведомством по картелям Германии ("Bundeskartellamt").

Правительство Латвии 30 августа 2024 года приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.

Аудированный оборот "airBaltic" в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, компания также получила прибыль в размере 33,852 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.