Старую Ригу заполонили электромобили: бесплатная парковка!

В целом по Латвии электромобили составляют 1% автопарка, но не в Вецриге и не в центре Риги. Здесь на некоторых парковках электромобили - каждый третий или даже каждый второй.

Это связано с тем, что в Риге даже на самых дорогих платных парковках электромобили можно оставлять бесплатно.

За парковку в Вецриге плата взимается с 6 часов утра до полуночи. Первый час - 5 евро, каждый последующий - 8 евро. Если оставить бензиновый или дизельный автомобиль в Вецриге на весь день, то парковка обойдется в 141 евро. Но это не касается владельцев электромобилей - они могут парковаться бесплатно в любое время.

Предполагается, что люди, которые могут позволить себе приобрести электромобиль, в состоянии заплатить и за парковку в центре города, однако такие льготы Рижской думой введены специально, чтобы стимулировать использование в столице электромобилей.

(Lsm.lv)