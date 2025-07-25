«Starlink «лег по всему фронту»: в системе спутниковой связи произошел глобальный сбой

"Работа Starlink практически восстановлена после перебоев в сети, которые длились примерно 2,5 часа. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети", - написал вице-президент Starlink Майкл Николс в социальной сети X..

"Лег по всему фронту": сбой повлиял на ВСУ

Глобальный перерыв в работе Starlink затронул подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые активно пользуются спутниковой связью. О том, что Starlink "лег по всему фронту", сообщил вечером 24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Спустя несколько часов он заявил, что связь восстановлена по всем направлениям.

Бизнесмен Илон Маск извинился за сбой в работе системы спутникового интернета Starlink.

"Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы подобное не повторилось», — написал он.

Сейчас работа системы восстановлена.