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«Starlink «лег по всему фронту»: в системе спутниковой связи произошел глобальный сбой

Редакция PRESS 25 июля, 2025 07:59

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В работе спутниковой связи Starlink в четверг, 24 июля, произошел массовый сбой по всему миру, он длился около двух с половиной часов. 

"Работа Starlink практически восстановлена после перебоев в сети, которые длились примерно 2,5 часа. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети", - написал вице-президент Starlink Майкл Николс в социальной сети X..

"Лег по всему фронту": сбой повлиял на ВСУ

Глобальный перерыв в работе Starlink затронул подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые активно пользуются спутниковой связью. О том, что Starlink "лег по всему фронту", сообщил вечером 24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Спустя несколько часов он заявил, что связь восстановлена по всем направлениям. 

Бизнесмен Илон Маск извинился за сбой в работе системы спутникового интернета Starlink.

"Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы подобное не повторилось», — написал он.

Сейчас работа системы восстановлена.

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