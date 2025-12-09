Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Станет ещё теплее: ведущий прогноза погоды о перспективах белого Рождества

9 декабря, 2025

Декабрь начался необычно. Тепло, без снега, с дождём и грязью. Увидим ли мы в следующем году морозы и снег, и будет ли в этом году белое Рождество? — портал «tv3.lv» спросил об этом Мартиньша Бергштейнса, ведущего новостей о погоде в программе «900 секунд».

«Можно с уверенностью сказать, что вся эта [вторая неделя декабря] будет тёплой. Действительно нетипично тёплой для декабря», — говорит Мартиньш Бергштейнс. Если в понедельник, 8 декабря, воздух днём прогрелся примерно до +5 градусов, то во вторник, 9 декабря, и в среду, 10 декабря, станет ещё теплее.

Ожидается, что в среду воздух в Курземе и центральной части страны может прогреться до +10 градусов.

«Даже если температура в среду достигнет +9 градусов, а не +10 градусов, это всё равно будет теплым рекордом для всей Латвии», — уверенно говорит Бергштейнс. До сих пор самое тёплое 10 декабря за всю историю наблюдений в Латвии было зафиксировано в 1964 году в Колке. Там температура воздуха достигла +8,9 градусов.

Мартиньш также отмечает, что ночь со среды на четверг будет нетипично тёплой для Латвии. Бергштейнс прогнозирует, что столбик термометра ночью не опустится ниже +8-+9 градусов. В четверг также ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит около +9 градусов. «Локальные рекорды обязательно будут ниже и в среду, и в четверг», — прогнозирует Бергштейнс.

Ожидается, что к концу недели в Латвии может похолодать, местами температура может опуститься ниже 0 градусов. В некоторых районах восточной Латвии ночью температура может опуститься до -2 градусов. Днём в субботу и воскресенье температура может достигать +4–+7 градусов.

Пока сложно предсказать, каким будет Рождество, но несколько моделей указывают на то, что в день зимнего солнцестояния, скорее всего, будет зима без белого снежного покрова. «Пока нет точных прогнозов, указывающих на то, что на Рождество будет снег», — поясняет модератор новостей о погоде.

