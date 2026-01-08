США выходят из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому США прекращают членство в 66 международных организациях. Такая информация была обнародована в микроблоге X Белого дома в среду, 7 января.

Уточняется, что среди организаций, из которых выходят США, 31 работает под эгидой ООН и 35 - вне этой всемирной организации. Все они "больше не служат интересам США", говорится в публикации Белого дома.

Из каких международных организаций выходят США

Полный список этих организаций приводится на сайте Белого дома . Среди прочих в нем - Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), созданный с целью способствования нераспространению оружия массового поражения; Венецианская комиссия ; Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей; Фонд демократии ООН и другие.

Между тем в заявлении госсекретаря США Марко Рубио на эту тему говорится, что администрация Дональда Трампа сочла организации, членство страны в которых прекращается, "растратными, неэффективными, вредными", "плохо управляющимися", "избыточными" или "представляющими угрозу нашему (США. - Ред.) государственному суверенитету, свободам и всеобщему процветанию".