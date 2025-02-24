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США: Сделка об ископаемых не содержит гарантий безопасности

© Deutsche Welle 24 февраля, 2025 10:00

Мир 0 комментариев

Сделка о стратегических полезных ископаемых между Украиной и США даст Киеву "гарантии экономической безопасности", заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

Сделка между Украиной и США, включающая "стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия" предоставит Киеву "экономические гарантии безопасности", заявил в интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье, 23 февраля.

"Эта сделка является частью стратегии президента Трампа, направленной на достижение мира между Украиной и Россией, и <...> позволяет украинцам вернуться <...> к мирному существованию", - приводят слова Бессента СМИ.

Вместе с тем, подчеркнул Бессент, сделка не включает прямые военные гарантии для Украины со стороны США, однако содержит "негласную гарантию того", что США "будут вкладывать значительные средства в экономическое будущее" страны, чем обеспечат ей "гарантию экономической безопасности". "Чем больше активов у американских компаний на местах, чем больше заинтересованность США в том, чтобы украинская экономика хорошо развивалась, тем больше безопасности это создает для украинского народа, и тем <...> выше доходность для американских налогоплательщиков", - пояснил министр.

Bloomberg: Украина отвергла соглашение о полезных ископаемых с США

В субботу, 22 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Украина отвергла требования Соединенных Штатов о создании фонда в размере 500 млрд долларов, который должен стать частью сделки о доступе Вашингтона к части ресурсов на территории страны. Предполагается, что этот фонд должен компенсировать США помощь, оказанную Киеву с момента российского вторжения.

Украинская сторона же утверждает, что реальный объем американской помощи составил более 90 млрд долларов, что примерно в пять раз меньше запрашиваемой администрацией Дональда Трампа суммой.

В тот же день издание Financial Times со ссылкой на Скотта Бессента написало, что сделка предполагает, что полученные Киевом доходы от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направляться в фонд, ориентированный на восстановление и развитие Украины, в котором США будут иметь экономические и управленческие права.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что не готов подписать соглашение с США, так как оно "не защищает" Украину и ее интересы.

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