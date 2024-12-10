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США призвали Зеленского снизить призывной возраст. Он ответил: молодостью не компенсируешь нехватку оружия

© Meduza.io 10 декабря, 2024 12:36

Мир 0 комментариев

Белый дом «дал понять» Киеву, что вооружит и обучит новобранцев, если в Украине будет снижен возраст мобилизации, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

«У нас были беседы с правительством Украины о ситуации с безопасностью на востоке [страны]. В конечном счете, решения о составе военных сил украинцы должны принять сами. Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, мы и наши союзники будем готовы оснастить эти силы и обучить их вступать в бой», — сказал Миллер.

Владимир Зеленский ответил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России. «Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — написал президент Украины.

По его словам, целью помощи должно быть «сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах». «Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир», — добавил Зеленский.

Администрация президента США давно призывает Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Особенно активно эти призывы звучат с конца ноября, когда представители Белого дома выражали обеспокоенность, что Украина «не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить потери и при этом не отставать от растущей армии России».

По закону, который был принят весной 2024 года, призывной возраст в Украине снижен с 27 до 25 лет. Мужчин в возрасте 18–25 лет, признанных годными к военной службе, не мобилизуют, а призывают на срочную службу. Мобилизовать в этом возрасте могут только тех, кто прошел срочную службу в мирное время или закончил высшее военное учебное заведение и получил военно-учетную специальность.

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