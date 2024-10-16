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США пригрозили сократить помощь Израилю, требуя улучшить ситуацию в Газе

© BBC 16 октября, 2024 17:01

Мир 0 комментариев

Американские власти предупредили Израиль, что могут сократить военную поддержку, если израильские власти не предпримут шаги для улучшения гуманитарной ситуации в пострадавшем от боевых действий секторе Газа и не обеспечат доставку гуманитарной помощи в анклав в течение 30 дней.

Это предупреждение прозвучало спустя год после начала военной операции в Газе, начатой после беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль.

В письме, которое было направлено в минувшее воскресенье министру обороны Израиля Йоаву Галанту, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин призвали принять конкретные меры и обеспечить увеличение помощи, поступающей в Газу, до прежнего уровня, сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Объем помощи, поступившей в Газу в сентябре, был самым низким за весь прошедший год, — говорилось в письме, о котором первым сообщило издание Axios. — Чтобы повернуть гуманитарную ситуацию вспять, Израиль должен, начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней принять конкретные меры».

Как утверждается в документе, 1,7 млн человек были вынуждены эвакуироваться в район Аль-Маваси, где они подвергаются «большому риску заражения» смертельными болезнями из-за перенаселения.

«Мы особенно озабочены тем, что недавние действия израильского правительства, среди которых — приостановление коммерческого импорта, запрет или преграды для перемещений с гуманитарными целями между севером и югом Газы в сентябре почти в 90% случаев, продолжение обременительных и излишних ограничений на товары двойного назначения и введение новых трудновыполнимых таможенных требований для гуманитарного персонала и грузов, вместе с возрастающим беззаконием и мародерством, вносят свою лепту в ускоренное ухудшение условий в Газе», — сказано в письме.

В нем также перечислялись законы США, которые запрещают оказание военной помощи странам, которые препятствуют доставке американской помощи.

Госдепартамент США подтвердил аутентичность письма и заявил, что документ — «частное дипломатическое сообщение», которое ведомство не намеревалось делать общедоступным.

В понедельник в Минобороны Израиля сообщали, что 30 грузовиков с помощью от Всемирной продовольственной программы ООН въехали в северную часть Газы через контрольно-пропускной пункт «Эрез».

В письме Блинкен и Остин, в частности, призвали Израиль пропускать не менее 350 грузовиков с гуманитарной помощью в сутки, открыть пятый переход в Газу и не отдавать приказы об эвакуации палестинцев, когда в этом нет оперативной необходимости.

Израильский чиновник сообщил Axios, что «письмо получено и тщательно изучается сотрудниками израильских служб безопасности».

«Израиль серьезно относится к этому вопросу и намерен обсудить озабоченность, выраженную в этом письме, с нашими американскими коллегами», — сказал он.

Израильские власти ранее заявляли, что не препятствуют доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В свою очередь ООН заявляла, что на север в течение двух недель не поступала продовольственная помощь. Организация также предупреждала, что запасы жизненно важного продовольствия заканчиваются.

 

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