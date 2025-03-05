«США покидают Европу. Когда ждать бурого медведя с Востока и что делать?» Латковскис

Кто-то может сказать, что я сгущаю краски, но это не так уж и безумно. Все уляжется, и мы продолжим жить как прежде, проклиная правительство и радуясь успехам наших спортсменов или достижениям наших артистов. Я был бы рад ошибаться, но я не вижу особых поводов для оптимизма, потому что все действия Трампа очень целенаправленны и направлены в одну сторону.

Высказывания о том, что Трамп хаотичен и непредсказуем, а потому на его эксцентричные поступки не стоит обращать столь пристального внимания, на мой взгляд, не соответствуют действительности. Он действительно может в один прекрасный день назвать президента Украины Владимира Зеленского диктатором, а через несколько дней ответить на этот вопрос встречным вопросом с удивлением: разве я это сказал? Но это мелочи. В главных линиях он абсолютно последователен и предсказуем.

Он никогда не осмеливался сказать что-либо неприятное о Путине, о России, осудить действия России и других «больших» стран. Только относительно «маленькие» страны - Панама, Колумбия, Мексика, Дания, Канада - вызывают гнев Трампа. Они явно раздражают Трампа, потому что в его мире, где все определяется силой, этим странам нет места за большим столом, где решаются судьбы мира.

То же самое относится и к Украине. В отличие от позиции предыдущей администрации США и других западных демократий - никаких переговоров без Украины - позиция Трампа прямо противоположна: война должна быть прекращена как можно скорее, а Украина должна принять условия, которые ей предложат «большие». Как мы с Путиным договоримся, так и будет.

Если Трамп не говорит об этом прямо, за него это делают другие. Например, комментатор Fox News Джесси Уотерс, который четко сформулировал эту позицию: «Мы правим миром. Этот мир принадлежит Америке. Он [Зеленский] - наше доверенное лицо. Все закончится, когда это скажем мы, а не Зеленский». Сенатор Томас Табервилл из Алабамы сказал NewsMax: «Зеленский ведет жесткую игру. Но знаете что? Он вообще вне игры. Путин, Трамп и другие люди на нашей стороне будут решать будущее Украины». Аналогичным образом госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Вольтц повторяют одно и то же, причем каждый день.

Нельзя отрицать, что такая позиция импонирует многим «поклонникам силы» не только в Америке, но и в других странах мира, в том числе и в Латвии... Главное, что ненавистный им социализм разрушается. Неважно, что под этим подразумевается. Но как только мы перестаем смотреть на мир через призму «культурных войн» между правыми и левыми, где обе стороны могли бы сражаться друг с другом картонными мечами, вырисовывается довольно страшная картина. Адмирал Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий НАТО в Европе, предупреждает, что «возможно, мы переживаем последние дни НАТО».

Даже если формально НАТО вряд ли распадется так скоро и, по крайней мере, до саммита в Гааге этим летом, вряд ли есть уверенность в приверженности Альянса к хваленой Статье 5. Невозможно скрыть всеобщее замешательство. Более того, это уже не пугало. Напротив, это призыв наконец открыть глаза и оценить реальное положение дел.

Что же это такое? В любой критической ситуации нужно стараться сохранять хладнокровие и четко думать, что делать, чтобы минимизировать возможный ущерб. Для начала давайте осознаем опасности. Они исходят из одного источника - России. Никто другой даже теоретически не собирается нападать на нас в обозримом будущем.

На данный момент российские вооруженные силы почти полностью увязли в Украине. В распоряжении России нет сил, которые она могла бы направить против нашей страны. Также нет концентрации российских войск на российской (или белорусской) стороне наших границ. Это означает, что в ближайшие месяцы мы не подвергаемся риску. Это время нужно использовать с максимальной пользой.

Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по обороне Европы стоимостью 800 миллиардов евро. Одним из пунктов этого плана является повышение фискальной гибкости при финансировании обороны. Другими словами, расходы на оборону будут исключены из лимитов дефицита. Это давно назрело. Хотя до недавнего времени наш министр финансов Арвилс Ашераденс был, как обычно, настроен скептически.

Если министр финансов продолжит ныть о дефиците, то другие партии должны немедленно призвать его к отставке. Нам не нужен министр финансов, который собирается «экономить» на обороне.

В военное время о таких вещах не думают. Дефицит бюджета США во время Второй мировой войны составлял 20 % ВВП, и никто не поднял тревогу по этому поводу. Победа в войне - удовольствие не из дешевых. Это нужно понимать. В нашем случае, поскольку нам нужно залатать те места, которыми мы небрежно пренебрегали в прошлом, нам нужно тратить сейчас. Не ждите, пока станет слишком поздно.

К сожалению, мы можем вооружаться сколько угодно, но у нас нет людей, чтобы защитить себя в одиночку. Именно поэтому на политическом уровне необходимо сделать все возможное, чтобы увеличить присутствие союзников в регионе в относительно короткие сроки. Такая задача предъявляет совершенно разные требования к нашим министрам обороны и иностранных дел. Не говоря уже о премьер-министре. На смену академикам и лоббистам мест в Совете Безопасности ООН должны прийти более боевые, энергичные и, в некотором роде, даже дерзкие министры.

На политическом уровне, возможно, следует принять чрезвычайные законы, что позволит гораздо быстрее принимать решения по национальной обороне. Нам также следует подумать, не стоит ли заморозить дорогостоящие инфраструктурные проекты, такие как Rail Baltica, и направить высвободившиеся ресурсы на оборону. В конце концов, мы должны быть готовы к худшему сценарию не в 2036 году, когда линия может быть запущена, а в следующем году - 2026-м. Если Украина падет, то еще раньше.

Вспомним, что сталинская Красная армия после крайне тяжелой и изнурительной победы над гитлеровской Германией в мае 1945 года вторглась в подконтрольную Японии Маньчжурию 9 августа (то есть через два месяца) и за несколько недель разгромила огромную Квантунскую армию численностью более миллиона солдат.

Поэтому мы должны быть готовы встретить бурого медведя с Востока уже в этом году. Если Украина падет из-за предательства Трампа (США фактически встали на сторону агрессора - другого определения этому не дать), то у нас не будет тех двух-трех лет, о которых говорили еще недавно. Теперь, когда фактический союзник Кремля сидит в Белом доме в Вашингтоне, ситуация радикально изменилась.

Действовать нужно немедленно. Если сами политики не умеют и не могут переключиться с привычных политических игр на серьезную, по-настоящему ответственную работу, то действовать должен президент страны. Политиков, которые не видят дальше собственной политической целесообразности, нужно бить палкой с шипами. Пришло время действовать".