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США прекращают поставки оружия, уже обещанного Украине

Euronews 2 июля, 2025 18:35

Новости Латвии

США прекращают поставки некоторых обещанных ракет и оружия ПВО в Украину из-за опасений по поводу уровня собственных запасов, сообщили официальные лица. Тем временем Москва активизировала свои ракетные удары и удары беспилотников по Украине.

Украина не получила официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи от США, заявили в Минобороны Украины.

Ведомство запросило телефонный запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

Ранее стало известно о том, что США прекращают поставки некоторых зенитных ракет и других вооружений, ранее обещанных Киеву, из-за опасений, что их собственные запасы сократились слишком сильно, заявили американские чиновники.

Некоторые боеприпасы были ранее обещаны Украине администрацией Байдена для поддержки ее обороны. Однако новая администрация пересмотрела некоторые из этих решений из-за опасений за интересы США.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра военной поддержки и помощи, оказываемой нашей страной другим странам по всему миру", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

"Сила вооруженных сил Соединенных Штатов остается непререкаемой - просто спросите у Ирана", - прокомментировала Келли.

По данным агентства AP, в ходе проверки Пентагона было установлено, что запасы некоторых ранее обещанных вооружений слишком малы, поэтому ряд ожидаемых поставок не будет осуществлен.

Министерство обороны США не предоставило подробностей о том, какие именно вооружения были задержаны. Однако, по данным PBS, речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах, переносных ракетах Stinger, батареях ПВО Patriot и ракетах Hellfire.

"Вооруженные силы Америки никогда не были так готовы и способны", - заявил пресс-секретарь Шон Парнелл, добавив, что пакет мер по сокращению налогов и расходов, проходящий через Конгресс США, "гарантирует модернизацию наших вооружений и оборонных систем для защиты от угроз XXI века на протяжении жизни следующих поколений".

Прекращение поставок некоторых видов оружия из США может стать большим ударом для Украины, поскольку в последнее время Москва значительно усилила свои воздушные удары, причем атаки беспилотников, ракет и бомбардировки стали более частыми и интенсивными.

По данным ВВС Украины, в июне Россия запустила против Украины рекордное количество беспилотников - 5438, что примерно на четверть больше, чем предыдущий налёт из 4198 БПЛА, нанесенный Москвой в марте.

Может ли Германия вмешаться?

Вашингтон неоднократно требовал от союзников предоставить Украине системы ПВО и увеличить поставки оружия.

Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о поставках крылатых ракет Taurus в Украину по-прежнему находится на рассмотрении. Однако он подчеркнул, что Германия не станет участником войны.

Изначально было ясно, что если мы поставим Taurus, то это оружие будет использоваться не немецкими солдатами, а украинцами", - сказал Мерц в интервью местной прессе.

Он отметил, что по такому же принципу работают и другие крылатые ракеты, уже поставленные в Украину Великобританией и Францией.

Taurus очень похожа на франко-британские ракеты SCALP и Storm Shadow по дальности, скорости и полезной нагрузке.

Ключевое отличие заключается в конструкции боеголовки, поскольку Taurus может быть запрограммирован на подрыв после проникновения в хорошо защищенные цели, такие как бункеры и укрепленные сооружения - основная причина, по которой Киев запрашивал у Берлина ракеты немецкого производства с момента начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года.

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