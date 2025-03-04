США остановили финансирование одного из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи в Украине

Об этом организация сообщила во вторник BNS, отметив, что в Украине Эстонски совет помощи беженцам является одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи на основе наличных денег в прифронтовых и труднодоступных районах. Ожидалось, что в период с 2025 по 2026 год Eesti Pagulasabi, до сего времени получавшая финансирование от США, охватит своей помощью 28 000 человек и поможет удовлетворить основные жизненные потребности людей, такие как еда, жилье, лекарства и расходы на отопление зимой.

Кроме того, при финансовой поддержке США НКО Eesti Pagulasabi должно было реализовать долгосрочные программы поддержки средств к существованию для пострадавших от войны женщин в Украине и женщин-беженцев из Нагорного Карабаха в Армении.

«При поддержке Европейского союза, Организации Объединенных Наций, эстонского государства и народа мы продолжим оказывать помощь людям, оказавшимся в уязвимом положении, в самых сложных районах Украины, в том числе в транзитных центрах для эвакуированных», - рассказала BNS представитель Eesti Pagulasabi Мария Елизавета Роосалу.

«Несмотря на огромную потребность в помощи, сокращение финансирования вынудит нас сократить свою деятельность. Это негативно скажется на пострадавших от войны сообществах, которые полагаются на гуманитарную помощь для повседневного выживания и обеспечения средств к существованию. Уязвимые семьи лишатся необходимой помощи и возможности восстановить свою жизнь после кризиса», - отметила она.

По словам Роосалу, пожертвования частных лиц и компаний сейчас крайне важны для того, чтобы обеспечить дальнейшее оказание критической помощи людям, которые в ней отчаянно нуждаются.