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США объяснили отказ сбивать российские ракеты над Украиной

© Deutsche Welle 4 октября, 2024 16:36

Мир 0 комментариев

США продолжат оказывать помощь Украине, однако запуск ракет ПВО из Польши или Румынии станет "иным видом вмешательства" в войну, указала спикер Пентагона.

Вашингтон поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение своей суверенной территории, однако президент США Джо Байден обещал, что войска Соединенных Штатов не будут сражаться на территории Украины. Такое заявление сделала официальная представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 3 октября. Так она ответила на вопрос о призыве президента Украины Владимира Зеленского к силам НАТО сбивать российские ракеты и дроны над территорией его страны так же, как они сбивают вражеские ракеты и дроны над территорией союзника США Израиля.

На уточняющий вопрос, будет ли расцениваться как задействование войск США на территории Украины (boots on the ground) ситуация, при которой российские ракеты будут сбивать средствами ПВО, расположенными в Польше или Румынии, пресс-секретарь американского оборонного ведомства заявила: "Это будет вмешательством (США в войну России против Украины. - Ред.) иным способом. В данный момент у нас есть ощущение, что Украина смогла успешно защитить свои города, свое население, свою инфраструктуру от российских авиаударов. И мы собираемся и дальше гарантировать, что у них будет та поддержка, которая им для этого нужна".

Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке с участием Израиля - это "два различных пейзажа и совершенно разных поля битвы", подчеркнула Сингх.

Она добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин 3 октября созвонился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, и они обсудили развитие ситуации на фронте, текущие операции ВСУ и их потребности. По оценке Вашингтона, украинцы "очень успешно используют средства противовоздушной обороны или другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свои территории", заявила Сабрина Сингх.

Об обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16

Говоря об обучении украинских пилотов управлению истребителями НАТО F-16, представительница Минобороны США указала, что пока не может назвать временные рамки, намеченные для этого курса. "Как вы знаете, одно из требований к пилотам - владение английским языком на уровне, близком к уровню носителя, - добавила она. - Так что, как только (18 дополнительных.- Ред.) пилотов пройдут подготовку и будут готовы, мы начнем работать с ними. Но я не могу дать вам никакой новой информации по временным рамкам".

Призыв Зеленского к НАТО помочь Киеву с уничтожением ракет РФ над Украиной

3 октября Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что, по его мнению, уничтожение вражеских ракет над Израилем с помощью сил ПВО НАТО "ничем не отличается" от уничтожения ракет РФ и дронов иранского производства Shahed над Украиной.

"Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов", - цитирует заявление украинского лидера в переводе на русский язык онлайн-издание "РБК-Украина".

"Киев рассчитывает на обсуждение этого вопроса, поскольку требует результатов уже перед зимой", - привело издание позицию Зеленского.

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