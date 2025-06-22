Собеседники журналистов отметили, что пока неясно, будет ли ответ на американские бомбардировки ядерных объектов Ирана направлен на зарубежные или внутренние объекты США или на те и другие сразу.

Зарубежные военные базы США находятся в состоянии максимальной боевой готовности в течение последних нескольких месяцев, однако, по словам источников в Белом доме, обеспокоенность возможными атаками значительно усилилась после того, как 13 июня Израиль начал войну с Ираном.

США заверили Иран, что эти удары по ядерным объектам - разовая операция: СМИ

Администрация Дональда Трампа связалась с властями Ирана и дала понять, что удары по ядерным объектам были разовой операцией и не направлены на смену режима в Тегеране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Ранее 19 июня Дональд Трамп заявлял, что предоставит Тегерану две недели на то, чтобы подчиниться требованиям США, прежде чем отдаст приказ об атаке. Тем не менее уже два дня спустя президент США санкционировал удар по ядерным объектам Ирана.

«Цель состояла в том, чтобы создать ситуацию, когда ее никто не ожидал», — заявил высокопоставленный представитель администрации.

Вашингтон принял решение о нанесении ударов после нескольких недель обсуждений и прямой координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, отмечает издание.

Саудовская Аравия выражает «большую озабоченность» в связи с ударами США по Ирану

Саудовская Аравия выразила «большую озабоченность» в связи с авиаударами США по ядерным объектам Ирана, и призвала к деэскалации.

«Королевство Саудовская Аравия с большой озабоченностью следит за событиями в Исламской Республике Ира», — говорится в сообщении саудовского МИДа в X. Власти королевства призывают стороны к сдержанности и недопущении эскалации.

Как пишет Bloomberg, после ударов США прошло несколько часов, а реакции мировых лидеров пока мало, страны Персидского залива пока тоже в целом отмалчиваются.

Когда Израиль нанес удар по Ирану, страны Персидского залива были застигнуты врасплох.

Было бы интересно узнать, были ли у них какие-то предупреждения из Вашингтона о том, что они собираются нанести удар. В Персидском заливе находятся тысячи американских военнослужащих и военные базы, напоминает агентство.

«Военного решения не существует» — мировые лидеры реагируют на удары США по Ирану

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее опасной эскалацией и прямой угрозой международному миру и безопасности.

«Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира», — заявил он и призвал страны-члены ООН помочь в деэскалации конфликта, чтобы «избежать спирали хаоса». «Военного решения не существует. Единственный путь вперед — это дипломатия. Единственная надежда — это мир», — заключил он.

Осудили действия США также и страны-противники Америки, которые традиционно критикуют каждый ее шаг, в том числе Куба и Венесуэла. «Эта агрессия серьезно нарушает Устав ООН и международное право и ввергает человечество в кризис с необратимыми последствиями», — написал в соцсети X президент Кубы Мигель Диас-Канель.

А вот традиционные союзники США на мировой арене — Япония, Австралия, Новая Зеландия — тоже призывали к миру и переговорам, но высказывались в адрес действий Америки намного мягче. Зато подчеркивали опасность, исходящую от Ирана. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил: «Ирану ни в коем случае нельзя позволить разработать ядерное оружие, и США приняли меры для снижения этой угрозы». Стармер призвал Иран вернуться за стол переговоров и найти дипломатическое решение конфликта.

США присоединились к обстрелам Ирана. Главное

США атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, на главный объект, Фордо, «была сброшена полная загрузка» бомб.

«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — добавил Трамп.

Иранские власти подтвердили бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Фордо — самый укрепленный объект ядерной программы Ирана, скрытый в толще горной породы завод по обогащению урана. Как ранее сообщали эксперты, ему потенциально угрожают только противобункерные бомбы весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2. США перебросила несколько таких самолетов ближе к Ирану днем ранее, что было воспринято как признак подготовки США к вступлению в войну Израиля и Ирана.

США заранее уведомили Израиль о готовящихся ударах по Ирану.

США при ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо, который находится глубоко под землей, использовали шесть противобункерных бомб GBU-57, которые были сброшены с бомбардировщиков B-2, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

В-2 — единственные самолеты, способные нести такие тяжелые бомбы: масса каждой превышает 13 тонн. Бомбардировщики могут нести по две бомбы GBU-57.

Информации о масштабе ущерба иранским объектам пока мало. Иранские источники утверждают, что успели эвакуировать уран в ожидании удара.