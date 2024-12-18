Срочно меняйте ребёнку пол, пока он не покончил с собой: в США разгорается жуткий скандал вокруг транспереходов

Итак в 2016 году Клементине Брин, проживающей в Лос-Анжелесе, исполнилось 12 лет. Как почти все подростки в её возрасте, девочка, что называется, «ищет себя». У неё общая легкая депрессия, она идёт к школьному психологу и спрашивает: может я лесбиянка? Может бисексуальная? Может транс?

Школьный психолог радостно соглашается: да, ты транс. И я тебя пошлю к высоколассному специалисту, который решит твои проблемы. Клементина попадает к Джоанне Олсон-Кеннеди. Пионер движения трансов, одна из первых и самых известных врачей в этой области, президент Ассоциации здоровья трансгендеров, признанный судебный эксперт по этим вопросам.

В школе тем временем девочке меняют личные местоимения и переименовывают в Кая. Родители в шоке, но хотят поддержать ребёнка. Доктору Олсон-Кеннеди они верят, потому что её имя знает вся страна.

Олсон-Кеннеди начинает курс транзиции. Девочке вставляют имплант, который блокирует гормоны пубертата. Дают тестостерон. Родители как-то засомневались. Ей 12 лет - не рано? Она ведь никогда раньше про транс не говорила и мальчиком быть не пыталась… На что доктор Олсон-Кеннеди ответила: вы что, хотите чтобы она покончила с собой? Она суицидальна и без тестостерона все кончится очень плохо.

А теперь выясняется, что никаких особых исследований не делали, девочку не обследовали, что альтернативы не рассматривались и другие проблемы изучить даже не пытались. Аглавное она никогда никому не говорила о суициде. То есть она узнала о том, что она была якобы суицидальна... от родителей. Которым об этом сказала... доктор Олсон-Кеннеди. Причем у доктора в её записях про это до разговора с родителями ничего - ни слова. Вот что имеется в записях Олсон-Кеннеди про Клементину/Кая: “Возбудимая… Острого расстройства нет… Общительная, улыбающаяся.” Похоже, что милой послушной девочке сказали, что вся её проблема в "не том" поле, она и обрадовалась как легко всё решит.

Дальше начались проблемы с тестостероном, тогда врачи увеличили дозу и изменили препарат. К 2020 году у Клементины/Кая начались проблемы с памятью, она начала себя резать разными острыми предметами, чтобы, как говорится в записях чтобы посмотреть, есть ли у неё кровь». Ментальное здоровье заметно ухудшалось. Тогда согласно медкарте ей... увеличили дозу.

В 14 лет Клементине назначили – и сделали – двойную мастэктомию. Письмо, которое Олсон-Кеннеди послала хирургу является центральной уликой иска. Доктор пишет, что Кай «с детства поддерживал мужскую гендерную идентичность», то есть это снимает опасения, что пациент может изменить свое мнение. Но это утверждение противоречит собственным записям доктора, не говоря уж о том, что помнит сама девушка и её родители.

Всё это время Клементина/Кай ходила к психотерапевту, к которому её послала др. Олсон-Кеннеди. Терапевт говорил только о трансгендерных проблемах, не задавая "лишних" вопросов. В 2020 году Клементине стало совсем плохо, и она сменила психотерапевта, и тот моментально установил, что Клементина в шесть лет испытала "сексуальную травму" (детали не разглашаются). Когда терапевт проработал с ней эту травму, ей стало намного лучше. Она уверяет, что если с ней нормально поговорили о проблемах в семье и школе в 12 лет, она никогда не пошла бы по пути смены пола. Чего почему-то "не догадался" сделать и школьный психолог, хотя, вроде бы, именно в этом и состоит его работа.

Адвокат запросил медицинскую карту Клементины/Кая у первого психотерапевта. Но тот заявил, что она были “повреждены водой” и уничтожена. Бывает, буквально каждый день такие случаи...

Сейчас Клементина пытается восстановить свою жизнь, хочет восстановить грудь. Скорее всего она бесплодна. Скорее всего, там проблемы с костями. Но она держится, учится, ходит к терапевту – и подала в суд на всех, кто участвовал в этом спектакле.

Адвокатская контора, которая представляет Клементину, рассказала, что к ним за последние пару лет обратилось более ста человек с подобными проблемами. Они согласились представлять примерно одну пятую часть. Истории похожи.

1) Девочка, с проблемами в пубертате, до этого мальчиком быть не пыталась.

2) Ей быстро объясняют, что она трансгендер, а родителей пугают суицидом, хотя ребёнок до этого ничего такого не предпринимал и никаких знаков не подавал.

3) Ребёнку делают операции, сажают на гормоны.

4) Ребёнок вырастает и спрашивает родителей: «Почему вы позволили это со мной сделать?».

Затем семья обращается к адвокатам и пытается взыскать деньги с врачей. Но большинство предпочитает досудебное решение, поэтому сами суды по таким делам – редкость.

Однако мисс Брин хочет не просто денег. Брин, которая изучает драматическое искусство в Калифорнийском университете, сказала, что хотела подать иск в суд, чтобы привлечь внимание к отсутствию контроля над молодыми людьми, которым приписывают желание сменить пол. И таким образом, калечат жизнь.

«Я начала понимать, что то, что произошло со мной, не было правильным и не является стандартом, или не должно им быть», - цитирует ее The Washington Times.

В иске говорится, что доктор Олсон-Кеннеди представила лечение как обратимое, но мисс Брин все еще борется с физическими и психическими последствиями. «Ее голос навсегда стал глубже. Ее женское тело не развилось, и у нее очень мужественное строение тела», - говорится в иске. «Ее фертильность почти наверняка разрушена из-за сочетания лет приема блокаторов полового созревания и тестостерона. И даже если бы она смогла зачать и родить ребенка, она не смогла бы кормить грудью, потому что ее здоровая грудь была удалена, когда ей было всего 14 лет».

Детская больница Лос-Анджелеса, которая также является ответчиком по иску, заявила, что центр «уже более 30 лет предоставляет высококачественную, соответствующую возрасту, необходимую медицинскую помощь подросткам и молодым людям, а также их семьям».

«Лечение проводится под руководством опытных врачей, практикующих в CHLA, и ориентировано на пациента и семью, в соответствии с рекомендациями таких профессиональных организаций, как Американская академия педиатрии, Американская медицинская ассоциация и Эндокринное общество», - заявил представитель больницы в интервью The Washington Times.

За последние два года по меньшей мере 17 «отказников» подали в суд на своих лечащих врачей из-за лекарств и операций, которые им прописали и о которых они теперь сожалеют.

В ситуации с мисс Брин поражает молодой возраст, в котором она перенесла так называемую операцию высшей категории, и знаменитый врач, отвечающий за ее лечение.

Доктор Олсон-Кеннеди в настоящий момент находится под пристальным вниманием Конгресса за сокрытие окончательных результатов исследования блокаторов полового созревания для трансгендерных подростков. Ее исследование получило 9,7 миллиона долларов от Национального института здоровья (NIH).

В прошлом месяце подкомитет Палаты представителей начал расследование, требуя от NIH предоставить заявки на гранты, отчеты о проделанной работе и неопубликованные данные об исследовании под названием «Влияние раннего медицинского лечения на трансгендерную молодежь».

Шесть республиканцев из Сената призвали NIH предоставить ежегодные отчеты о ходе исследования. В письме от 5 декабря они заявили, что «налогоплательщики имеют право знать о результатах исследований, которые они финансируют».

Поводом для беспокойства послужил доклад от 23 октября, в котором доктор Олсон-Кеннеди заявила, что опасается, что выводы исследования будут «использованы в качестве политического оружия». Исследование показало, что у 95 детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые в течение двух лет принимали блокаторы полового созревания, не улучшилось психическое здоровье.