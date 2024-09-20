Министр заявила, что у неё нет сомнений, на чьей стороне руководство театра. Ведь с самых первых дней театр четко заявлял, что поддерживает Украину.

"В этом случае, говоря о роли культуры в формировании общественного восприятия того, что происходит в мире и в каких геополитических обстоятельствах мы живем, мы четко видим, что наши институции были платформами для таких дискуссий и Театр Чехова - один из тех, кто абсолютно четко выразил свое отношение в плане Украины. С первого дня. Он включил в свой репертуар такие работы, которые позволяют посмотреть на происходящее критически. И таким образом был способен достичь той части общества, которой, возможно, не смогли бы достичь другие институты культуры. И здесь вообще нет сомнений во взглядах Театра Чехова, как в плане вопросов нашей государственности, так и в плане нападения русских на Украину.

Размещая плакаты на здании, театр согласовал их с самоуправлением. Они согласованны с действующими нормативными актами.

И я хочу еще раз подчеркнуть, что очень важно, как институты культуры себя позиционируют. И что мы совершенно четко видим их вклад в формировании общественного понимания", - заявила Лаце.