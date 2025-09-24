Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спрудс: вопрос о закрытии восточной границы — в компетенции правительства

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о закрытии восточной сухопутной границы Латвии должен решаться правительством, при этом необходимо учитывать соображения безопасности и влияния на народное хозяйство, заявил в интервью агентству ЛЕТА министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что в первую очередь в сферу ответственности оборонного ведомства входит закрытие воздушного пространства у восточной границы страны, и этот режим Министерство обороны на прошлой неделе решило продлить.

Если правительство решит закрыть восточную сухопутную границу, возглавляемое им ведомство будет готово предпринять конкретные действия, отметил Спрудс.

"Мы уже закрыли пограничные пункты, где разместили всю необходимую инфраструктуру. Мы подготовили все необходимое и на пунктах, которые продолжают функционировать. В плане укрепления восточной границы четко указано, как мы должны подготовить инфраструктуру, чтобы исключить любую возможность мобильности", - сказал министр.

Спрудс отметил, что решение о закрытии границы должно принимать правительство, при этом следует учитывать и аспекты безопасности, и народного хозяйства.

"Также важно такие вопросы координировать с союзниками, в первую очередь с Литвой и Эстонией. Если мы придем к общему решению, я не исключаю, что такой вопрос может быть рассмотрен. На данный момент я не могу утверждать, что это произойдет, но вопрос находится на стадии оценки и координации", - отметил Спрудс.

