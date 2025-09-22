Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спрудс: прямой угрозы для Латвии или НАТО — нет

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 11:10

Новости Латвии 0 комментариев

Прямой военной угрозы для Латвии или НАТО сейчас нет, однако нельзя исключать провокации и диверсии со стороны России. Об этом в интервью агентству LETA заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, Москва готова к эскалации и продемонстрировала свою жестокость в Украине. «Мы не должны ни на мгновение расслабляться, поскольку в нашем регионе возможны провокации гибридной войны и не только», — подчеркнул министр.

Он отметил, что главная задача сегодня — показывать готовность, а не ждать неопределённого «завтра». Учения Namejs служат именно этой цели и укрепляют оборонные способности страны. «Лучшее сдерживание — это укрепление оборонных возможностей», — сказал Спрудс.

Министр пояснил, что демонстрация силы и готовности также предотвращает потенциальную эскалацию. «Для России слабость — это то, что воодушевляет», — отметил он. Поэтому важную роль играет миссия НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry), которая ясно показывает, что на любые действия Москвы последует ответ.

«Какими бы ни были действия РФ, это всегда эскалация и демонстрация агрессивности, на что должен быть ответ», — заявил Спрудс.
Он добавил, что Россия стремилась ослабить роль НАТО и внести раскол в альянс, но фактически добивается противоположного: единства и усиления позиций блока.G

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

