Спрудс: прямой угрозы для Латвии или НАТО — нет

По его словам, Москва готова к эскалации и продемонстрировала свою жестокость в Украине. «Мы не должны ни на мгновение расслабляться, поскольку в нашем регионе возможны провокации гибридной войны и не только», — подчеркнул министр.

Он отметил, что главная задача сегодня — показывать готовность, а не ждать неопределённого «завтра». Учения Namejs служат именно этой цели и укрепляют оборонные способности страны. «Лучшее сдерживание — это укрепление оборонных возможностей», — сказал Спрудс.

Министр пояснил, что демонстрация силы и готовности также предотвращает потенциальную эскалацию. «Для России слабость — это то, что воодушевляет», — отметил он. Поэтому важную роль играет миссия НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry), которая ясно показывает, что на любые действия Москвы последует ответ.

«Какими бы ни были действия РФ, это всегда эскалация и демонстрация агрессивности, на что должен быть ответ», — заявил Спрудс.

Он добавил, что Россия стремилась ослабить роль НАТО и внести раскол в альянс, но фактически добивается противоположного: единства и усиления позиций блока.