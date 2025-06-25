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Доступность

Спортивная площадка за деньги налогоплательщиков закрыта для местных

Редакция PRESS 25 июня, 2025 14:43

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Спортивная площадка возле Рижской 66-й средней школы, построенная на деньги налогоплательщиков, уже девять месяцев закрыта для местных жителей, несмотря на её открытие в сентябре прошлого года. Стоимость строительства составила 337 тысяч евро.

На площадке установлены четыре баскетбольных кольца, гимнастические перекладины и сектор для метания ядра. Во время учебных занятий её используют школьники, а в остальное время она остаётся закрытой. В это время для желающих заниматься спортом в окрестностях площадка недоступна.

Представитель Рижской думы Синдия Гравере пояснила, что отсутствие видеонаблюдения и дежурных не позволяет использовать площадку для публичных нужд. "На этих маленьких площадках нет видеокамер, и они не приспособлены для публичного использования", — сказала Гравере. Сейчас ищут дежурного, и как только он будет найден, площадка станет доступной для всех желающих и будет бесплатной в летний период.

Вместе с этим, как отмечает Гравере, в Риге есть 30 спортивных площадок, которые можно использовать как для школьных нужд, так и для общественных.

Гунтис Апинис, советник по спортивным вопросам Латвийского союза самоуправлений, подчеркнул, что доступность спортивных площадок не является проблемой по всей Латвии, но подход к эксплуатации инфраструктуры варьируется в зависимости от муниципалитета. В крупных городах для обеспечения порядка использование таких объектов требует определённой регламентации, чтобы избежать конфликтов между детьми, взрослыми и организованными спортивными группами.

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