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Миллионы на сплочение, а результат? Госконтроль раскритиковал политику консолидации общества

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 11:51

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LETA

Член Совета Государственного контроля Инга Вилка в программе «900 секунд» телеканала TV3 заявила, что политика сплочения общества, которая так важна для внутренней безопасности, не является целенаправленной. Результаты ревизии Госконтроля весьма критичны.

В интервью она  подчеркнула, что в настоящее время за политику сплочения общества отвечает Министерство культуры. Но там не очень хорошо видят масштабы задачи.

«Мы видим, что сфера деятельности Министерства культуры гораздо, гораздо уже, чем, скажем, эти вызывающие раскол общества обстоятельства, связанные с социально-экономической ситуацией», - сказала Вилка, добавив, что сфера деятельности министерства вообще не охватывает эти обстоятельства.

Второй серьезной проблемой в построении сплоченного общества в Латвии, по мнению Госконтроля, является недостаточное сотрудничество между учреждениями. «Мы видим, что подход к этому вопросу фрагментирован, не скоординирован и не определен общий объем использованного финансирования», - говорит Вилка, отметив, что есть риск, что средства используются нерационально.

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Valsts kontrole vētījusi, kā Latvijā tiek veidota saliedētas sabiedrības politika, tostarp, kāda izveidojusies sadarbība starp dažādām valsts institūcijām. “Jā, un tātad mūsu secinājumi ir kritiski,” vērtējot iegūtos datus, intervijā #900sekundēm pirmdien, 17. februārī, atzina Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka. ‍ Uzzini vairāk portālā tv3.lv

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"И здесь должна быть такая, ну, наверное, да, такая целенаправленная, четко осознанная работа", - отметила Вилка.

В ходе исследования Государственный контроль уделил особое внимание вопросу освоения латышского языка взрослыми. За эту сферу отвечает Министерство образования и науки.

«Мы видим, что такие мероприятия организуются одновременно для разных целевых групп, но с перекрытием, Министерством культуры, Фондом интеграции общества, Министерством благосостояния и Государственным агентством занятости», — заключил Вилка.

«Мы видим, что требования к обучающему персоналу очень разные. Условия самого обучения тоже разные, обстоятельства разные, но и финансирование тоже. Например, на одного обучаемого за 120-часовой курс тратится от 600 до 1200 евро. Так чего же удалось достичь? И во что это обошлось? Эта информация не является преднамеренной», - жалуется представитель Госконтроля.

Вилка признает, что не может сказать, все ли деньги были потрачены впустую, но, по оценкам, за три года было потрачено 7,6 млн евро на 1400 обучающихся, причем некоторые посещали курсы неоднократно. «В то же время единой базы данных не существует. Это данные из разных баз данных. И опять же, наши институты не могут договориться, кто из них будет этим заниматься. Каждый тянет одеяло на себя. Мы видим, что это сотрудничество нуждается в значительном улучшении», - говорит Вилка.

«Одна из наших рекомендаций связана с языком. Мы рекомендуем Министерству культуры — разработать четкую политику относительно того, чего мы хотим достичь. Чем занимается каждое учреждение? Роль Фонда интеграции общества во всем этом процессе неясна. Неясно и то, как осуществляется надзор», - подвела итог представить Госконтроля.

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