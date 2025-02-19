А что случилось? Сегодня электричество в Латвии в 26 раз дороже, чем в Швеции

По данным Nord Pool, в Латвии 19 февраля электроэнергия в среднем стоит 175 евро за киловатт-час. А в шведской зоне S1 (север страны) - 6,66 евро за киловатт-час. Разница - более 26 раз!

Правда, в других зонах Швеции (всего их четыре), электричество сегодня подороже. В зоне S2 - 32 евро за киловатт-час, в зоне S3 - 86 евро за киловатт-час, в зоне S4 - 109 евро за киловатт-час.

Высокую стоимость электроэнергии в Латвии в последнее время объясняют сильными морозами, а также отсутствием ветра. И категорически отрицают, что это стало последствием отключения стран Балтии от единого с Россией и Белоруссией кольца энергораспределения.

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию выросла на 52%, достигнув самого высокого уровня в этом году. Многие потребители связывают рост цен на электроэнергию с отключением от БРЭЛЛ и синхронизацией энергосистемы Балтии с континентальной европейской энергосистемой, однако, как заверяют эксперты, причины этого совершенно иные. Правда, с 1 июля этого года в счетах за электроэнергию для жителей появятся расходы на синхронизацию, связанные с поддержанием балансирующей мощности.

На седьмой неделе текущего года оптовая цена на электроэнергию на "Nord Pool "существенно выросла во всех торговых зонах стран Балтии. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию выросла на 52% по сравнению с предыдущей неделей и составила 191,57 евро за мегаватт-час (МВт·ч), а в Литве она составила 194,40 евро/МВт·ч, что на 55% выше, чем на предыдущей неделе. Надо признать, что средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе действительно была очень высокой, для сравнения: за весь прошлый год только в одну неделю - первую неделю года - средняя цена была выше, достигнув 201,23 евро/МВт·ч.

"Синхронизация не влияет на биржевые цены, а биржевые цены не оказывают прямого влияния на цены для клиентов, имеющих договоры с фиксированной ценой", - говорит пресс-секретарь АО "Latvenergo" Андрис Сикснис. Компания поясняет, что на рост цен в странах Балтии на прошлой неделе в основном повлияли более холодные и менее ветреные погодные условия. "Средняя температура воздуха в странах Балтии была более чем на три градуса ниже нормы.