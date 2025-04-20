Вот что думает по этому поводу боксер и блогер Кристапс Зутис, высказавший свое мнение по этому поводу в эфире телеканала TV24 в программе Preses Klubs.

"В продукции Straupe не была обнаружена E.coli. Я много лет проработал на производстве продуктов питания, я знаю - такой риск инфекции проверяется на предприятиях ежегодно, ПВС ездит и проверяет работников.

Второе - со временем у людей вырабатывается иммунитет против этих инфекций, когда они опасны для жизни ребенку в городе, человек, живущий в сельской местности, пьющий молоко и поедающий куриные яйца, спокойно это переживает. Что же мы хотим? Пусть дети пьют молоко, изготовленное из воды и порошка? Или мы хотим, чтобы у нас была качественная и натуральная продукция, которую нам предлагает Straupe?"