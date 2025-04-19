Пасха приходит с дождем, грозой и прохладной погодой

Ночью небо над Латвией будет проясняться лишь изредка, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами сильные грозовые ливни. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, во время грозы - порывами до 15-19 м/с. Минимальная температура воздуха - от +10 до +15 градусов, местами в западных районах +8-9 градусов.

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, в начале ночи возможен сильный грозовой ливень. Слабый ветер в грозу усилится до 15 м/с. Минимальная температура воздуха в столице достигнет +13-14 градусов.

В праздник погоду будут определять циклоны. Ночью и утром в воскресенье дожди ожидаются во многих местах, локально возможны сильные ливни и грозы, днем количество осадков уменьшится, но после полудня снова ожидаются локальные грозовые ливни.

В понедельник дождь и вероятная гроза ожидаются лишь ночью и утром. В центральных и восточных районах возможны грозы. В отдельных районах сгустится туман, который может значительно ухудшить видимость.

В пасхальные дни будет дуть слабый ветер, который временами во время будет усиливаться до порывистого. В воскресенье воздух прогреется до +15-20 градусов, в Латгалии до +22 градусов, на побережье Курземе будет всего +11-15 градусов.

Постепенно на территорию страны будут поступать более холодные воздушные массы, так что в ночь на понедельник столбик термометра упадет до +6-11 градусов, а днем температура воздуха повысится до +11-16 градусов, в юго-восточных районах - до +16-21 градуса, во многих местах на побережье будет холоднее на пару градусов.