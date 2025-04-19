Глава немецких католиков раскритиковал близость РПЦ к Путину

Председатель Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг (Georg Bätzing) назвал действия Владимира Путина "нехристианскими" и раскритиковал близость Русской православной церкви (РПЦ) и властей РФ. С такими словами Бетцинг выступил в интервью газете Kölnische Rundschau, опубликованном в субботу, 19 апреля, в преддверии Пасхи.

"Путин с его националистической манией величия стоит рядом с московским патриархом в пасхальную ночь и держит в руке свечу. Ужасно, что они все еще хотят выставить свои нехристианские действия как христианские", - сказал Бетцинг.

"Вторжение в Украину три года назад. Выборы Дональда Трампа. Это мир эгоистов под девизом: "Если кто-то думает о себе, то думает и обо всех" - продолжил епископ. - Но Пасха пишет противоположную историю. Пасха означает: нет, не если каждый думает о себе, то думает и обо всех. Но - если каждый думает обо всех". Бетцинг призвал к любви к людям и солидарности, назвав это "пасхальным посланием".

Руководство РПЦ за войну в Украине

После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года руководство РПЦ поддержало российские власти и отлучило ряд антивоенно настроенных священников. В марте 2024 года общественная организация "Всемирный русский народный собор" под эгидой РПЦ и председательством патриарха Кирилла назвала вторжение в Украину "священной войной" и заявила, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Этот текст назвали "наказом" и одобрили на съезде в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха. "И пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает", - прокомментировал наказ Кирилл.