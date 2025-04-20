Подробнее о новом вокзале Rail Baltica в Риге: станцию достроят, но есть нюансы

Вокзал, однако, будет достроен не полностью. О том, на что пока нет денег, рассказал представитель строительной компании BeReRix Андис Линде:

"Мы уже в конце прошлого лета знали, что доступно только 104 миллиона. И наши инженеры, и мы работали пару месяцев, чтобы спланировать, что из запроектированного можно реализовать, чтобы могли здесь обслуживать пассажиров".

Улицы, которая соединит ул. Элизабетес с ул. Тимотея, пока не будет. Останется незаконченным и мультимодальный транспортный узел под железной дорогой. Зато вдоль стены железной дороги построят часть запланированной дорожки для велосипедистов и пешеходов. Здесь же можно будет подняться на платформы.

Соединения между новым и старым зданиями тоже пока не будет - в том числе и по техническим причинам.

"Финансирования хватает, чтобы мы здесь сделали подход с улицы Эмилияс Беньяминяс (бывшей ул. Гоголя - Ред.). Вход на станцию. Рижская дума построила подземную стоянку для велосипедов, а мы построим выход на эту площадку. Фасады и крыша будут закончены, фасад у земли и платформы", - продолжает Линде.

Платформы будут полностью оборудованы для удобства пассажиров. Отсюда в 2027 году и будут отправляться электрички. Обустройство третьего этажа вокзала в нынешнее финансирование не входит, а значит, не будут установлены также лифты и эскалатор. Основные строительные работы должны быть закончены к 31 августа 2026 года, а до 31 декабря должна завершиться отделка первого этажа.

Затем начнется тестирование новых путей и временный ввод в эксплуатацию, который продлится до 31 марта 2027 года.