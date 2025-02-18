Провал люка канализации возле дома: жильцы должны чинить за свой счет? Ответ Рижской думы

Так как никто не обращал внимания на эту проблему, Гинтс связался с управляющей компанией «Home Up», которая обратилась в Рижскую думу. Жители надеялись, что муниципальные службы отремонтируют колодец. Однако в ответ пришло сообщение, что городские власти вовсе не собираются этого делать.

Гинтс отмечает, что у дома есть и другие, более срочные проблемы, требующие вложений, поэтому он сам позвонил в думу, чтобы выяснить, кто же должен заниматься ремонтом. Там ему объяснили, что было проведено обследование, которое подтвердило, что колодец действительно находится на муниципальной земле, но его починка – ответственность жителей.

Учитывая, что ситуация угрожает как жителям дома, так и прохожим (поскольку колодец расположен рядом с остановкой общественного транспорта), управляющая компания повторно обратилась в Департамент городской среды и мобильности Рижской думы. 28 января этого года из департамента поступил отказ, в котором поясняется, что колодец обеспечивает доступ к системе ливневой канализации дома, а значит, считается частью общей собственности жильцов, включая материалы для его ремонта.

Компания SIA «Home Up», как и жители дома, обратившиеся в муниципальные службы, с таким трактованием не согласны. По их мнению, система ливневой канализации является коммуникацией SIA «Rīgas ūdens», которая собирает ежемесячную плату за свои услуги, а дорожное покрытие – зона ответственности муниципалитета. Управляющая компания консультировалась с несколькими подрядчиками, работающими в сфере строительства водоснабжения и канализационных сетей, и выяснила, что стоимость ремонта составит около 2000 евро, что считается достаточно высокой суммой.

«С нашей точки зрения, муниципалитет и связанные с ним структуры пытаются переложить на владельцев квартир (жителей) обязанность за свой счет приводить в порядок инфраструктуру, которая фактически является частью верхнего слоя пешеходного покрытия», – заявляет «Home Up».

Представитель муниципалитета Мартиньш Вилемсонс лишь пожимает плечами – он не знает, действительно ли обследование проводилось. При этом до сих пор неясно, кто должен чинить колодец. Обещано, что конкретное место будет проверено, после чего станет понятно, на ком лежит ответственность.

По словам М. Вилемсонса, на первый взгляд кажется, что жителям все же придется вложить свои средства.