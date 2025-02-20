Это слишком дорого для государства: глава СГД предлагает отказаться от системы оправданных расходов

При этом Шмите-Роке подчеркнула, что стоит обсудить возможность отмены системы оправданных расходов – этот вопрос уже поднимался на встречах с министром финансов. Она отметила, что окончательное решение должны принимать политики, однако сама считает, что система дорого обходится государству и создает ненужный стресс для граждан.

По ее словам, вместо нынешнего механизма возмещения оправданных расходов можно предложить альтернативные способы поддержки, такие как увеличение необлагаемого минимума, налоговые льготы и меры социальной помощи.

Ранее сообщалось, что действующее мобильное приложение VID было разработано давно и не обновлялось в последние годы для экономии средств. Адаптация его к современным смартфонам потребовала бы около 100 000 евро. В результате VID решил не тратить деньги на модернизацию старого приложения, а вложить средства в создание нового, более функционального сервиса.