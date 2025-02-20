Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Это слишком дорого для государства: глава СГД предлагает отказаться от системы оправданных расходов

Редакция PRESS 20 февраля, 2025 13:32

Важно 0 комментариев

TV24

В среду стало известно, что Служба государственных доходов (СГД) запускает новое мобильное приложение. Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке уточнила, что в течение следующего месяца начнётся разработка системы безопасной аутентификации, налоговой книжки и функции распознавания квитанций оправданных расходов.

При этом Шмите-Роке подчеркнула, что стоит обсудить возможность отмены системы оправданных расходов – этот вопрос уже поднимался на встречах с министром финансов. Она отметила, что окончательное решение должны принимать политики, однако сама считает, что система дорого обходится государству и создает ненужный стресс для граждан.

По ее словам, вместо нынешнего механизма возмещения оправданных расходов можно предложить альтернативные способы поддержки, такие как увеличение необлагаемого минимума, налоговые льготы и меры социальной помощи.

Ранее сообщалось, что действующее мобильное приложение VID было разработано давно и не обновлялось в последние годы для экономии средств. Адаптация его к современным смартфонам потребовала бы около 100 000 евро. В результате VID решил не тратить деньги на модернизацию старого приложения, а вложить средства в создание нового, более функционального сервиса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проверки латышского тут ни при чём? В Риге сотни вакансий в школах и детсадах

Новости Латвии 15:04

Новости Латвии 0 комментариев

На сайте вакансий департамента образования, культуры и спорта Рижской думы числится 232 заявки от школ и детсадов — на педагогов и поддерживающий персонал. Практически все они появились там в феврале. Связано ли это с недавними языковыми проверками, которые стали испытанием для многих учителей? Об этом рассказывает и.о. директора департамента Ивар Баламовскис, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

На сайте вакансий департамента образования, культуры и спорта Рижской думы числится 232 заявки от школ и детсадов — на педагогов и поддерживающий персонал. Практически все они появились там в феврале. Связано ли это с недавними языковыми проверками, которые стали испытанием для многих учителей? Об этом рассказывает и.о. директора департамента Ивар Баламовскис, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Читать
Загрузка

Под Иецавой фура из Польши столкнулась с легковушкой Bolt: есть пострадавшие

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

Сегодня утром на шоссе Рига-Иецава, перед посёлком Дзеруми, произошло лобовое столкновение фуры из Польши с легковым автомобилем шеринговой компании Bolt Drive.

Сегодня утром на шоссе Рига-Иецава, перед посёлком Дзеруми, произошло лобовое столкновение фуры из Польши с легковым автомобилем шеринговой компании Bolt Drive.

Читать

Погода на пятницу: усилится ветер

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии усилится южный ветер, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии усилится южный ветер, прогнозируют синоптики.

Читать

Идея отправить латвийских солдат в Украину вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, сообщил, что перед возможным принятием решения об отправке латвийских солдат в помощь украинской армии, необходимо будет получить ответы на два важных вопроса: будут усилены безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки солдат; и на каких условиях солдаты будут находиться в Украине.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, сообщил, что перед возможным принятием решения об отправке латвийских солдат в помощь украинской армии, необходимо будет получить ответы на два важных вопроса: будут усилены безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки солдат; и на каких условиях солдаты будут находиться в Украине.

Читать

Со всего дерут налог: не все знали, что государство забирает четверть от прибыли с инвестиций

Важно 14:19

Важно 0 комментариев

В социальной сети Твиттер/Х развернулась поучительная и разъяснительная дискуссия о том, что налоги нужно платить за все. В том числе подоходный налог необходимо платить и с прибыли от инвестиций, что, как оказалось, является неизвестным фактом для части общественности.

В социальной сети Твиттер/Х развернулась поучительная и разъяснительная дискуссия о том, что налоги нужно платить за все. В том числе подоходный налог необходимо платить и с прибыли от инвестиций, что, как оказалось, является неизвестным фактом для части общественности.

Читать

Лидеры Франции и Британии приглашены в Белый дом для переговоров по Украине: Евроньюз

Мир 14:19

Мир 0 комментариев

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц объявил, что лидеры двух ядерных держав Европы посетят Вашингтон на следующей неделе для обсуждения прекращения войны России в Украине.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц объявил, что лидеры двух ядерных держав Европы посетят Вашингтон на следующей неделе для обсуждения прекращения войны России в Украине.

Читать

Готова ли Латвия отправить своих солдат в Украину: Ринкевич

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Совет национальной безопасности и правительство разъяснили позицию Латвии по вопросу возможной отправки военных сил в Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, указав, что перед принятием решения необходимо будет получить ответы на два важных вопроса, сообщает LSM.lv 

Совет национальной безопасности и правительство разъяснили позицию Латвии по вопросу возможной отправки военных сил в Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, указав, что перед принятием решения необходимо будет получить ответы на два важных вопроса, сообщает LSM.lv 

Читать