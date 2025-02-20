«Если Латвия продолжит быть лузером, мы вообще никому, кроме России, не будем нужны»: экс-министр финансов

"Европа теперь разделилась на фанатов Трампа и его ненавистников, ожесточённо сражающихся друг с другом. Однако сначала следует понять ход мыслей американцев. Он очень прост. Они говорят: мы заинтересованы в сотрудничестве с сильными, потому что сотрудничать со слабыми не имеет смысла. Вы, европейцы, слабы, вы — лузеры, и в этом виноваты сами.

Вы практически не имеете военной ценности, потому что вкладываете ресурсы не в технологии, безопасность и оборону, а в абсурдные, высосанные из пальца идеи о преимуществах многообразного общества, климате, смене пола и других бессмысленных проектах, содержите огромную бюрократию, кормите враждебно настроенных к вам иностранцев и завезённых тунеядцев, сделали себя зависимыми от дешёвых импортных ресурсов, в том числе дешёвой рабочей силы. Более того, вы преследуете тех, кто против этого выступает. Почему мы должны теперь вас защищать, тратить своё время и ресурсы, если вы сами этого не хотите?

Неважно, нравится это или нет, но перед Европой стоит простой выбор: изменить всё это не за годы, а за месяцы (потому что времени больше нет) или, по крайней мере, реально начать этот процесс. В противном случае Европа останется лишь географическим понятием.

Если же Латвия продолжит быть хроническим лузером Европы, то мы вообще никому, кроме России, не будем нужны. Тогда может оказаться, что железная дорога с широкой колеёй и знание русского языка всё же окажутся полезными.

Всё", - написал Осис.

Улдис Осис с 1993 по 1994 год был министром финансов Латвии при премьер-министре Валдисе Биркавсе.