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«Черный рынок никогда не спит!» Выкладывая фото и видео детей в сеть, родители серьезно рискуют

Редакция PRESS 20 февраля, 2025 16:26

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Статистические данные показывают, что каждый третий родитель публикует фотографии своих детей в социальных сетях, однако только 32% родителей запрашивали у ребенка разрешение на это. Зачастую родители не задумываются о рисках, которые могут возникнуть из-за размещения детских фото и видео в интернете, сообщает программа Bez Tabu.

Эксперт в сфере технологий Элвис Страздиньш выступает против публикации любых детских фотографий в интернете, поскольку это связано с множеством рисков. Один из них заключается в том, что современные технологии позволяют злоумышленникам похищать идентичность ребенка, подделывая изображения, видео и голос.

В эфире программы Страздиньш предлагает провести эксперимент:

- То, что я сейчас сделаю: возьму видео с интервью какой-то девушки из ютуба, ее голос обработаю с помощью искусственного интеллекта и тогда позвоню тебе.

В качестве примера был выбран отрывок совершенно невинного видео, где девушка на английском рассказывает о том, как ей нравится учиться в классе. Спустя некоторое время из динамика телефона звучит:

- Мама, я попала в беду, прошу, перечисли мне деньги, я попала в аварию, - произносит Элвис Страздиньш и голос девушки из видео повторяет эту фразу через динамик телефона. Таким образом может быть использовано любое видео вашего ребенка, выложенное в публичный доступ в социальных сетях. 

И это лишь один из примеров, как злоумышленники могут использовать фотографии или видео ребенка. Также легко, в несколько кликов мышкой, девочку-подростка могут заставить "раздеться", или использовать ее лицо  в неприличном видео для взрослых или в мошеннической схеме.

Собранные данные свидетельствуют, что в прошлом году в Уэльсе ежедневно фиксировалось не менее шести случаев сексуальных преступлений против детей. Большая часть из них была связана с незаконным использованием детских фотографий, чаще всего — в Snapchat, а также в Instagram и Facebook. Если желание публиковать детские снимки велико, рекомендуется закрывать профили, чтобы фотографии были доступны только узкому кругу знакомых.

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