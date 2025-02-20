Хотел выпить тайком от жены: мужчина в Кулдиге заявил, что его похитили, избили и выбросили в глуши

В поисках также участвовали родственники мужчины, которые объезжали окрестности на автомобилях. Позже стало известно, что с мужчиной все в порядке — он просто решил провести время иначе и не захотел сообщать об этом своей супруге. В отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении за инсценировку ложного происшествия.

19 февраля около 19:50 в Государственную полицию поступила информация о том, что в крае Кулдига некий мужчина был избит и выброшен из автомобиля на гравийной дороге за пределами населенного пункта, после чего его местонахождение стало неизвестным. Сотрудники отдела реагирования Курземского регионального управления Государственной полиции, прибывшие на место происшествия, встретили родственников мужчины, которые сообщили, что его местонахождение неизвестно, телефон у него с собой, но он не отвечает на звонки. В ходе беседы выяснилось, что мужчина был без шапки, перчаток и верхней куртки.

Приступив к поисковым мероприятиям, была привлечена Муниципальная полиция края, которая с помощью беспилотного летательного аппарата проводила поиски. Также сотрудники Государственной полиции вели поиски мужчины с помощью дрона в той же местности. В поисках мужчины участвовали несколько его родственников и знакомых, которые объезжали ближайшие окрестности на автомобилях. В итоге выяснилось, что с мужчиной все в порядке — он находился в Кулдиге, где употреблял алкогольные напитки, а затем самостоятельно вернулся домой.

Сотрудники Государственной полиции провели тест на содержание алкоголя, который показал 4,69 промилле. Мужчина солгал о своем местонахождении, так как не хотел, чтобы супруга знала, где он находится и с кем проводит время.

В отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении за распространение ложной информации о происшествии или инсценировку ложного происшествия, из-за чего сотрудники полиции, в соответствии с установленными нормативными актами, были вынуждены реагировать на данное сообщение.

Согласно Закону об административных наказаниях, за такое правонарушение физическому лицу может быть назначен штраф в размере от 35 до 210 евро. Государственная полиция напоминает, что в момент, когда оперативные службы направляются на такие ложные вызовы, их помощь может быть необходима в другом месте.