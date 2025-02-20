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Трамп имеет дело с реальностью: вице-президент США Вэнс объяснил, почему нужно стремиться к миру в Украине

Редакция PRESS 20 февраля, 2025 21:13

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Scanpix/ REUTERS/Nathan Howard TPX IMAGES OF THE DAY

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в течение трех лет они с президентом Дональдом Трампом приводили два простых аргумента относительно войны в Украине. По мнению Вэнса, россияне имеют численное преимущество, а запасы европейцев истощены, пишет украинское независимое новостное агентство УНИАН.

"Во-первых, война не началась бы, если бы президент Трамп был на посту; во-вторых, что ни у Европы, ни у администрации Байдена, ни у украинцев не было пути к победе. Это было правдой три года назад, это было правдой два года назад, это было правдой в прошлом году и это правдой является сегодня", - написал он в соцсети X.

Политик считает, что в отношении Украины Трамп "имеет дело с реальностью".

"Во-первых, несмотря на то, что безопасность наших западноевропейских союзников значительно выиграла от щедрости Соединенных Штатов, они проводят внутреннюю политику (в отношении миграции и цензуры), которая оскорбляет чувствительность большинства американцев, и политику обороны, которая предусматривает продолжение чрезмерного доверия", - отметил политик.

По его словам, россияне имеют огромное численное преимущество в живой силе и вооружении в Украине, и это преимущество будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада. Он продолжил:

"В-третьих, Соединенные Штаты сохраняют значительные рычаги влияния на обе стороны конфликта. В-четвертых, для прекращения конфликта нужно поговорить с людьми, которые причастны к его началу и поддержке. В-пятых, конфликт предоставил - и продолжает предоставлять - упор на инструменты американского государственного мастерства, от военных запасов до санкций (и многое другое). Мы считаем, что продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное - это плохо для Соединенных Штатов".

Вице-президент убежден, что учитывая приведенные им факты, надо стремиться к миру, и "мы должны стремиться к этому сейчас".

Вэнс добавил, что этот мотив - а не морализаторство или историческая безграмотность - будет руководить политикой президента Трампа в ближайшие недели.

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