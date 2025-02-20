ООН: Зеленский занимает свой пост после надлежащих выборов

Организация Объединенных Наций не считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в среду, 19 февраля. "Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом проведенных выборов", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором".

Ранее в тот же день Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал украинского коллегу за то, что тот "отказывается проводить выборы" главы государства, несмотря на "очень низкий рейтинг" в опросах. Он обвинил Зеленского в трате американских денег на "войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться". "Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", - написал американский лидер.

Президент Украины пока не комментировал слова Трампа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что страна будет защищать право на свое существование. "Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - написал он в соцсети Х.

Шольц и Бербок выступили в защиту Зеленского

С критикой высказываний Дональда Трампа выступили также в правительстве Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в интервью изданию Der Spiegel, что отказывать президенту Украины в демократической легитимности "просто неправильно и опасно". "Правильно то, что Владимир Зеленский является избранным главой государства Украина. Тот факт, что в разгар войны невозможно провести надлежащие выборы, отражен в украинской конституции и избирательном законодательстве. Никто не должен утверждать обратное", - подчеркнул Шольц.

Министр иностранных дел Украины Анналена Бербок (Annalena Baerbock) охарактеризовала заявления Трампа как "совершенно абсурдные". "Если вы посмотрите на реальный мир, а не просто опубликуете твит, то поймете, кому в Европе, к сожалению, приходится жить в условиях диктатуры: людям в России, людям в Беларуси", - сказала Бербок в эфире телеканала ZDF.