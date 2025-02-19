Наблюдатель за природой обещает нам идеальное лето

Вилис Букшс отмечает, что в этом году природа ведёт себя необычно. В конце января в Латвии зацвели первые подснежники и вылетели на облёт первые пчёлы. Обычно такие явления наблюдаются только в марте.

Февраль, однако, вернул ощущение зимы, но, по словам Вилиса Букша, это ненадолго. «Февраль временно «законсервировал» пробуждение весны, но уже к концу месяца можно ожидать свежий весенний ветерок», — предсказывает фенолог.

В марте традиционное соперничество между зимой и весной продолжится, особенно в восточных регионах Латвии. Ночные заморозки могут достигать -5 градусов, но днём температура будет постепенно подниматься. Эта динамика, по мнению Вилиса Букша, создаст идеальные условия для гармоничного перехода к весеннему теплу.

Самое интересное наблюдение Вилиса Букша касается грядущего лета. По его словам, определённые природные знаки указывают на то, что лето будет тёплым и сбалансированным. Оно обещает быть не слишком жарким и не чрезмерно дождливым. И создаст идеальные условия как для отдыхающих, так и для садоводов.

«Лето этого года может стать образцом идеальной погоды», — делится своим прогнозом Вилис Букшс. Он объясняет, что такой прогноз связан с наблюдениями за природными циклами и поведением растений в начале года.