В этом году Банк Латвии выпустит шесть новых монет

Как сообщает у себя на сайте Банк Латвии, в этом году у него запланирована достаточно обширная монетная программа.

В частности, будет выпущена золотая монета «Наша земля» (Mūsu zeme), монета к 400-летию города Лиепая, монета, посвященная известной латвийской художнице Джемме Скулме, монета к 500-летию первой книги на латышском языке (это «Лютеранская месса» которая, к слову, вышла ровно 500 лет назад, в 1525-м году), и монета на природную тематику, выбранная в результате открытого конкурса.

Также в 2025 году будет выпущена памятная монета номиналом два евро, посвященная гербу Селии – одной из пяти историко-культурных областей Латвии (наряду с Латгале, Земгале, Видземе и Курземе), названная по древнему балтийскому племени селов. Ее герб – серебряный благородный олень на красном фоне, созданный специалистом по геральдике Эдгаром Симсом, был учрежден в 2022 году.

Конкретные даты выпуска монет и цены на них будут объявлены незадолго до дня, когда они станут доступны для покупки. Как напоминает Банк Латвии, в дни выпуска новые монеты можно будет приобрести только на сайте e-monetas.lv. А чтобы получать новости о монетах по электронной почте, любой желающий может зарегистрироваться на сайте www.bank.lv.