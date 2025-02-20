С поезда можно только выпрыгнуть: строительство временных платформ подвисло

Наибольшие проблемы испытывают люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и мамы с колясками.

«У меня сильные боли в колене. Теперь, после операции, я хожу на двух костылях, как же мне в такой ситуации выходить на Рижском вокзале? Выйти нельзя, можно упасть», - говорит Илзе.

Первоначально строительство временных платформ не планировалось, поскольку ожидалась реализация проекта Rail Baltica. Однако когда стало ясно, что эти работы не будут завершены так быстро, «Latvijas dzelzceļš» обратилась к альтернативным решениям.

Агнесе Лиците, представитель компании, пояснила: «Изначально мы думали, что это будет простое решение, но когда мы начали работать над проектом, то поняли, что решения могут быть довольно сложными.

В настоящее время проектные работы еще продолжаются, и потребуется дальнейшее согласование с железнодорожной технической инспекцией, поскольку необходимо оценить все аспекты безопасности, учитывая, что весь пассажиропоток будет организован на этих временных платформах. Кроме того, все строительство будет осуществляться на фоне продолжающегося пассажиропотока — это означает, что людям придется перемещаться по строительной площадке во время строительства, поскольку возведение таких решений займет ни один день или ночь».

А пока платформы не будут построены, пассажирам с ограниченными возможностями передвижения рекомендуется обращаться за помощью к кондукторам или заранее зарегистрироваться для вызова помощника, которого нужно еще будет ждать не менее получаса. Для получения помощи рекомендуется своевременно связаться с персоналом, чтобы они могли найти наиболее подходящее решение.