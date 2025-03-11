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Спикеры 7 стран призвали привлечь РФ к ответственности за военные преступления

© LETA 11 марта, 2025 09:35

Мир

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, а также руководители парламентов Литвы, Латвии, Польши, Украины, Финляндии и Исландии в понедельник выступили в Вильнюсе с совместным заявлением, в котором призвали международную ответственность поддержать Украину и обеспечить привлечение к ответственности лиц, спланировавших и совершивших нарушения международного права.

Как передала BNS пресс-служба Рийгикогу, руководители парламентов отметили, что Россия, воодушевленная безнаказанностью, продолжает грубо нарушать принципы Устава ООН и глумиться над основными правами человека. «Россия при поддержке своих сообщников продолжает вести геноцидную войну против Украины и ее народа, угрожая нашему континенту и всему миру», – отметили они в подписанном в Вильнюсе совместном заявлении.

По словам спикеров, правомочность международных гарантий для тысяч украинских военнопленных, находящихся во власти российских захватчиков, серьезно подорвана, поскольку Россия не предоставляет достаточного доступа к военнопленным и заложникам Международному комитету Красного Креста (МККК), а также другим международным и гуманитарным организациям, действующим на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины и в России. 

«Отказ независимым наблюдателям в доступе к местам интернирования в сочетании с принятием имеющих широкое трактование законов об амнистии российских военнослужащих способствуют безнаказанности за систематические пытки и жестокое обращение с военнопленными», – сообщили они.

По словам руководителей парламентов, эти военные преступления отражают проводимую Россией государственную политику террора и пренебрежения международным правом. 

«Это не дело рук вышедших из подчинения солдат — это целенаправленная государственная политика, призванная сломить сопротивление Украины посредством террора. Кремль не только допускает эти преступления, но и активно поощряет их. Общественные деятели в России открыто призывают к бесчеловечному обращению с украинскими военнопленными и даже к их казни, часто используя дегуманизирующие выражения в публичном обсуждении и в государственных СМИ», – отметили они в совместном заявлении.

Спикеры парламентов семи государств подчеркнули, что единственный способ остановить эти зверства – привлечь Россию к ответственности и обеспечить Украине средства для самообороны. «Международная общественность должна поддержать Украину до ее победы над государством-агрессором и обеспечить привлечение к ответственности лиц, совершивших и спланировавших нарушения международного права. Только таким образом возможно проложить путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины и Европы», – заявили они.

Спикеры призвали Россию выполнять ее международные обязательства в области международного гуманитарного права и соблюдать положения Женевских конвенций. Они также призвали Россию предоставить Международному Комитету Красного Креста, а также другим соответствующим международным организациям и уполномоченным представителям немедленный и беспрепятственный доступ к военнопленным для выполнения этими организациями своих мандатов на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Помимо Хуссара, совместное заявление подписали спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис, спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, маршал Сейма Польши Шимон Холовня, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, спикер Эдускунты Финляндии Юсси Халла-ахо и вице-спикер Альтинга Исландии Бриндис Харальдсдоттир. Завтра руководители парламентов примут участие в праздновании 35-й годовщины восстановления независимости Литвы и выступят на торжественном заседании Сейма.

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