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Спикер Сейма объяснила президенту Руанды, почему она вообще с ним встречается (1)

© LETA 2 октября, 2024 18:40

Новости Латвии 1 комментариев

В последние годы Латвия стремится наладить более тесные связи с более удаленными странами, в том числе на африканском континенте, подчеркнула спикер Сейма Дайга Миериня на встрече с президентом Руанды Полем Кагаме.

Сегодня в парламенте Миериня обсудила с Кагаме возможности более тесного сотрудничества, в том числе в экономике, и отметила поддержку Украине, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Это первый визит в Латвию главы государства с африканского континента такого уровня.

Миериня подчеркнула, что этот визит придаст новый импульс более активному сотрудничеству в различных сферах. В свою очередь, президент Руанды подчеркнул, что в сотрудничестве общими усилиями укрепляются свобода, независимость и процветание двух стран.

В беседе приняли участие секретарь Сейма Эдвард Смилтенс, заместитель секретаря Янис Грасбергс и заместитель председателя комиссии по иностранным делам, член группы депутатов Сейма по содействию сотрудничеству с парламентами африканского региона Ирма Калниня.

Подчеркнув необходимость отстаивать международное право и принципы устава ООН, Миериня подтвердила, что Латвия ценит поддержку Руандой Украины, а также участие в первом украинском саммите мира в Швейцарии.

Делегация Сейма подчеркнула возможности сотрудничества в экономике, призвав содействовать контактам между предпринимателями. Депутаты выделили сектор информационных и коммуникационных технологий Латвии, особенно сферу цифровизации, и сошлись во мнении о том, что в народном хозяйстве имеется потенциал сотрудничества.

Также обсуждалось развитие парламентского диалога, хорошим фундаментом для которого могут стать группы депутатов. Кроме того, в фокусе было высокое участие женщин в политике, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, во время визита в Латвию президент Руанды встречается с высшими должностными лицами Латвии - президентом Эдгаром Ринкевичем, Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Также сообщалось, что Кагаме является президентом Руанды с 2000 года, но фактически руководил страной с 1994 года, когда как лидер Руандского патриотического фронта (РПФ) вернулся в страну из изгнания в Уганде и остановил геноцид против тутси, проводимый хуситскими боевиками. До вступления в должность президента он был министром обороны и вице-президентом

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