Спасите ноги от боли и грибка: советы опытного врача 17 марта, 2026 12:01

К ногтям на ногах и взбухшим венам многие до сих пор относятся как к чему-то несерьезному. Но только до того, как не становится очень-очень больно…

Проблема даже не в том, что летом в легкой открытой обуви и без брюк-чулок кто-то увидит наши неидеальные с точки зрения эстетики и красоты ноги. Есть другая причина, по которой флебологи, дерматологи и подологи начинают говорить про варикоз и «запущенные» стопы. С мая жаркая и влажная погода усиливает все имеющиеся проблемы ног до такой степени, что сама мысль о передвижении уже доставляет мученье. Знакомая ситуация?

Проблемы ног – частая жалоба многих людей: молодых и особенно тех, кто в годах.

«Не успело пригреть солнце, как я захромала. Спасибо, в рижской Klīnika BALTA (недалеко от железнодорожного вокзала) меня, пенсионерку, приняли так душевно и внимательно, словно только меня и ждали. Врач провела УЗИ-диагностику вен, выявила варикоз – буду лечить, понятен путь решения обнаруженных проблем. Но второе, что не менее важно: подолог без боли обработала врастающие ногти (у меня таких несколько) на ногах и устранила еще, как выяснилось, пяточную мозоль. Это было похоже на чудо – так все она делала профессионально и любезно. Сдала анализ на грибок. Врач Ирина мне объяснила, что, помимо ощутимого дискомфорта (чешутся ноги отчаянно), грибок «портит» весь организм внутри…

Поблагодарите персонал клиники BALTA за профессионализм и душевность. Ирина, Слока».

Чтобы разобраться в причинах такой ситуации, мы отправились к специалистам этой клиники. Доктор Klīnika BALTA Ирина Карпова объяснила, почему весной надо непременно заняться ногами – привести в порядок стопы и ногти, избавиться от сосудистых звездочек и обязательно проверить вены.

Когда каждый шаг отзывается болью...

– Сейчас встречается много грибковых (в том числе запущенных) заболеваний и вросших ногтей, – объясняет дерматолог Ирина Карпова. – Мы в нашей клинике выступаем за комплексный подход к решению подобных проблем. В том числе у больных сахарным диабетом. Подчас пациентам одновременно нужны и коррекция ногтя, и обработка пяточек, и азотное (или лазерное) удаление бородавок, и максимально эффективное и быстрое лечение пяточных трещин, гиперкератоза стоп (утолщения кожи), грибка… У нас есть все для того, чтобы помочь нашим пациентам. Подолог и дерматолог, мы объединяем наши усилия, плюс у нас есть самое современное (последнего поколения) лазерное оборудование, которое сильно облегчает задачу.

Если говорить о грибке стоп, то энергия лазера проникает в ноготь до ногтевого ложа, где находится грибок. Энергия нагревает грибки, убивая их, при этом оставляя окружающие ткани невредимыми. Это может полностью излечить инфекцию ногтей после одного или нескольких сеансов и не имеет побочных эффектов. Плюс медикаментозная терапия и правильная подологическая обработка ногтей и стоп – раз в 4-6 недель. И летом ваши ноги как минимум перестанут вас беспокоить неприятными ощущениями, и к осени грибка и след простынет. А он очень любит прятаться в зимней и осенней обуви, куда его не стоит пускать.

Бородавки и прочие наросты на стопах и пальцах рук и ног мы после оценки дерматолога (как врач всегда смотрю, что это за образование на коже) убираем это все лазером или азотом – по ситуации и показаниям. Иногда могу порекомендовать пациенту с помощью дерматоскопа или аппарата фотофайндера (сканирует все сразу) проверить все пятна и родинки на коже (всего тела) на предмет «нехороших» пятен. Слишком много у нас в Латвии онкодиагнозов, которые лучше, скажем так, предотвратить, – причем до того, как человек начнет работать в саду или загорать. Хотя последнее я вообще не приветствую. Вредно.

Чуть не забыла сказать, что лечение лазером, в том числе подошвенного фасцита, безболезненно, неинвазивно и имеет минимальные побочные эффекты, что делает его привлекательным вариантом. Как дерматолог, я рада, что лазер помогает мне избавить пациентов от купероза – некрасивой сосудистой сеточки на лице.

Чтобы ногам хорошо бегалось

Всем известно, что варикоз – это серьезная проблема, которая обостряется в теплое время года: ноги отекают, становятся свинцовыми, в жару вообще болят немилосердно.

- Варикоз доставляет мучения, но это еще не самое страшное, – объясняет доктор Ирина Карпова. -- Это заболевание неизбежно, если его не лечить, ведет к тяжелым последствиям: трофическим мокнущим и гниющим язвам, а также тромбозу, что просто опасно для жизни. Так, древние врачи пытались помочь своим пациентам в таких ситуациях – согласно Эберскому папирусу, для лечения варикозных язв на ногах египетские целители использовали полоски сырого мяса, кожу лягушки и ослиный навоз. Иногда от такого лечения люди получали заражение крови и умирали… Сегодня, слава медицинской науке, я, как сертифицированный узист, могу сделать пациенту доплерографию вен и за полчаса увидеть и понять всю картину. Если обнаруживаю варикоз глубоких вен, то рекомендую обратиться к флебологу и сделать операцию.

Поверхностные «испорченные» вены ног — те самые некрасивые звездочки и сеточки – можно убрать просто и быстро методом склеротерапии. Метод предполагает введение раствора, который вызывает образование рубцов на вене («склеивает» ее). Это заставляет кровь течь в более здоровые вены, а сжатая вена в конечном итоге исчезает. Для достижения желаемого эффекта может понадобиться несколько процедур. К побочным эффектам от процедуры (они появляются не сразу) относятся синяки, покраснения, небольшие ранки и пигментация на месте инъекции. Но все это быстро проходит, и кожа вскоре будет чистой и красивой. Но летом эту процедуру лучше не делать, всем советую провести ее до начала летней жары.

…Доктор Ирина Карпова показала нам оборудование (в том числе лазерные аппараты и фотофайндер) в Klīnika BALTA, и было понятно, что это современное, новое оборудование. Однако при этом очень важной нам показалась не только техническая оснащенность клиники, но и профессионализм работающих здесь врачей и буквально ласковое их отношение к пациентам.

